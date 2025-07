Potvyniai Teksaso valstijoje nusinešė daugiau nei 100 gyvybių, vis dar ieškoma dingusiųjų

Patvirtintais valdžios institucijų duomenimis, Kero apygardoje, kurioje penktadienį staiga kilo didžiausi potvyniai, žuvo 84 žmonės, tarp jų – 28 vaikai, daugiausiai mergaitės iš krikščioniškos vasaros stovyklos.

Avarinės tarnybos toliau ieško be žinios dingusių žmonių, tačiau viltys rasti daugiau išgyvenusiųjų mažėja, pranešė JAV žiniasklaida. Be to, tarnybų darbą apsunkina nesiliaujantis lietus, potvyniai ir kai kuriose vietovėse nutrūkęs elektros energijos tiekimas.

Senato mažumos lyderis Chuckas Schumeris raštu kreipėsi į Prekybos departamento generalinį inspektorių, reikalaudamas ištirti trūkumus, mat buvo gauta pranešimų apie tai, kad vietos Nacionalinės meteorologijos tarnybos (NWS) biurai buvo nepakankamai aprūpinti darbuotojais, buvo neužimtos ir kelios pagrindinės pareigybės.

REKLAMA

REKLAMA

Savaitgalį dienraštis „The New York Times“, remdamasis vienos profsąjungos atstovo suteikta informacija, pranešė, kad netoliese esančiame NWS biure San Antonijuje trūksta vyresniojo hidrologo, prognozuotojo ir meteorologo.

REKLAMA

Taip pat pranešta, kad pareigūnai buvo susirūpinę dėl potvynių pavojaus, tačiau atsisakė įrengti perspėjimo sistemą, teigdami, kad tai per brangu.

Katastrofa vasaros stovykloje „Camp Mystic“ prikaustė visos šalies dėmesį: žuvo mažiausiai 27 vaikai ir auklėtojai, keletas kitų vis dar laikomi dingusiais be žinios.

Kai prasidėjo smarkios liūtys, po kurių kilo potvynis, 1926 m. įkurtoje privačioje krikščioniškoje stovykloje buvo apsistoję daugiau nei 750 vaikų.

REKLAMA

REKLAMA

„Sielvartaujame kartu su šeimomis, kurios išgyvena šią neįsivaizduojamą tragediją. Nesiliaujame už juos melstis“, – rašoma stovyklos pareiškime.

„Palaikome ryšį su vietos ir valstijos valdžios institucijomis, kurios nenuilstamai skiria daug išteklių dingusių mergaičių paieškai“, – taip pat nurodoma pranešime.

Penktadienį ryte prasidėję potvyniai daugelį žmonių užklupo netikėtai, mat šventinį liepos 4 d. savaitgalį kaimo vietovėse prie upių leido būriai stovyklautojų.

Vietos pareigūnų teigimu, iš teritorijos netoli vasaros stovyklos pavyko išgelbėti daugiau nei 850 nenukentėjusių žmonių, dar aštuoni asmenys buvo patyrę įvairių traumų. Kad išsigelbėtų nuo potvynio, kai kurie žmonės lipo į medžius, pranešė valstijos valdžios institucijos.