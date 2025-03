Pora į savo gyvenimą įsileido trečią žmogų: Estijoje gyvenanti trijulė pasakoja viską atvirai

Pasak moters, su būsimuoju vyru Jegoru jiedu susipažino dar būdami vaikai. „Man buvo 11 metų, jam – 13, kai pradėjome susirašinėti interneto svetainėje dėl vieno žaidimo, o vėliau pradėjome bendrauti asmeninėmis žinutėmis“, – kalbėjo Elina.

„Draugavome kelerius metus, paskui pradėjome susitikinėti per atstumą: Jegoras tuo metu gyveno Rusijoje, o aš – Estijoje, mus skyrė du tūkstančiai kilometrų.“

„Per savo aštuonioliktąjį gimtadienį jis pirmą kartą skrido pas mane: paprašė, kad jam gimtadienio proga duotų pinigų, ir nusipirko lėktuvo bilietą. Kitus dvejus metus jis periodiškai skraidė pas mane, o kai tapau pilnametė, persikėliau gyventi pas jį į Rusiją. Pradėjome gyventi kartu ir beveik iš karto susituokėme“, – tęsė ji.

Iš pradžių jų „santykiai buvo gana tradiciniai“ – pora, sudaryta iš dviejų asmenų. „Vienas kitam pavydėjome: pavyzdžiui, Jegorą erzino berniukas, su kuriuo draugavau mokykloje, o aš pavydėjau kai kurioms jo draugėms“, – atviravo moteris.

Ne visai klasikinis požiūris į santykius

„Vėliau pamažu ėmėme suprasti, kad mūsų požiūris į santykius ne visai klasikinis: pavyzdžiui, abu nenorime vaikų, o pavydą jautėme tik abejotiniems žmonėms, su kuriais palaikėme nesveikus santykius“, – pasakojo Elina.

„Iki maždaug 20 metų net nežinojau apie poliamorijos egzistavimą, bet vienu metu paklausiau Jegoro: „Jei pradėsiu susitikinėti su mergina, ar tai bus neištikimybė?“. Mano vyras atsakė, kad ne. Aš jau buvau apibrėžusi save kaip biseksualią ir man labai patiko merginos, netrukus pradėjau kurti romantiškus santykius su savo mergina“, – tęsė ji.

„Dar kartą paklausiau Jegoro, ką jis apie tai mano, ir jis mane patikino, kad viskas gerai, ramu ir jokių problemų dėl to nėra. Tada mes su juo susitarėme, kad galime susitikinėti tik su savo lyties atstovais, o mano santykiai su kitu vyru tikrai bus laikomi neištikimybe, ir Jegoras to niekada neatleis.“

„Tuo pat metu Jegoras visiškai suvokė, kad yra aseksualus ir jam mažai reikia intymumo“, – sakė Elina.

„Iš pradžių dėl to nerimavau: o kas, jei jis tiesiog nepakankamai mane myli ir manęs nenori? Tačiau ilgainiui ir aš tapau gana neutrali sekso atžvilgiu ir niekada nejaučiau, kad man ko nors trūksta – meilės ir šeimyninio gyvenimo prasme Jegoras patenkino visus mano poreikius“, – tvirtino ji.

„Santykiuose su savo mergina turėjau visišką laisvę, o Jegoras man netaikė jokių apribojimų. Jis turėjo gana patogią padėtį: jis yra mano vyras, antro vyro neturėsiu, jis visada bus pirmoje vietoje.“

„Su ta mergina susitikinėjau kelerius metus, tačiau mes išsiskyrėme: mūsų santykiai tapo toksiški ir priklausomi nuo kitų. Nuo tada ilgą laiką neturėjau jokių santykių – tik dviese su Jegoru“, – tęsė Elina.

„Ar normalu, kad su savo vaikinu bučiuojuosi dažniau nei su vyru?“

„Su Aleksandru susitikinėjome apie keturis mėnesius: jis daug laiko praleisdavo mūsų namuose ir pamažu pradėjome kalbėti apie tai, kad mums liūdna išsiskirti ir kad būtų puiku pradėti gyventi kartu. Mano vyras inicijavo ir įgyvendino šią idėją ir patikino mus, kad tai būtų naudinga visiems finansiškai ir psichologiškai.“

„Mes susiradome naują butą, apsigyvenome kartu ir pradėjome įsikurti. Buitiniu požiūriu tai nebuvo taip sunku, tačiau moraliniu požiūriu buvo labai neįprasta. Jegorui buvo smagu, Saša [Aleksandras] džiaugėsi, kad išsikraustė iš senojo buto ir dabar gali daugiau laiko praleisti su manimi“, – teigė Elina.

Ir pridūrė: „Ir man iš pradžių buvo labai keista: dabar namuose vienu metu yra du žmonės, kuriems jaučiu jausmus.“

„Kita vertus, Saša norėjo daug laiko praleisti su manimi ir kuo daugiau mėgautis tuo, kad persikėlėme gyventi kartu. Aš nemoku nustatyti ribų ir iškart kalbėti apie savo nepatogumus, todėl pirmas bendro gyvenimo mėnuo mane labai išvargino“, – atviravo Elina.

„Mane erzino, kad bute per daug žmonių, visi iš manęs kažko norėjo, o aš jaučiausi privalanti su visais leisti laiką“, – pasakojo moteris.

Ji kreipėsi į terapeutą ir kartu su Aleksandru vis dažniau pradėjo „kalbėtis šia tema“. Elina pridūrė, kad jos vyras Jegoras „padovanojo Aleksandrui kompiuterį, kad jis laisvalaikiu galėtų žaisti žaidimus“.

Elina teigė, kad būtent dėl to jai pavyko „susikurti asmeninę erdvę, visi tapome savarankiškesni ir aš atleidau“.

„Iš pradžių nusistatėme tokias ribas: pavyzdžiui, stengiausi nesibučiuoti vieno partnerio kito akivaizdoje ir suteikti privatumo kambaryje, kai bute buvo trečias žmogus. Tačiau kuo labiau suartėjome, tuo greičiau šios ribos griuvo“, – dalinosi Elina.

„Su Jegoru nesame tokie taktiliniai, mums užtenka sėdėti tame pačiame kambaryje ir skaityti knygą nekalbant ir neliečiant vienas kito.“

„Su Saša bendraujame daugiau, ir iš pradžių nerimavau: „Ar normalu, kad su savo vaikinu bučiuojuosi daugiau nei su vyru?“. Prieidavau apkabinti Jegoro, bet netrukus supratau, kad kiekvienas turi savo normą ir laiką galime leisti skirtingai“, – sakė ji.

„Su Jegoru praleisdavome maždaug tris valandas per dieną, o su Saša matydavausi kartą ar du kartus per savaitę. Kai pradėjome gyventi kartu, laiką vienas kitam pradėjome skirstyti intuityviau: pavyzdžiui, šiandien esu nusiteikusi praleisti naktį su savo vaikinu ir eisiu pas jį, o rytoj eisiu į pasimatymą su vyru.“

Iš pradžių turėjo grafiką, kada su kuriuo vyru miegos

„Man patinka toks įsimylėjimo jausmas: grįžti namo, o tave pasitinka du vyrai – vienas tave apkabina ir apsikabina, o kitas atneša maisto“, – sakė Elina.

Dabar jaučiuosi stabilesnė: kartu su Jegoru labiau nerimavome dėl ateities – pavyzdžiui, ką darytume, jei staiga netektume darbo. Dabar baimės yra mažiau – radome trečią ramstį, kuris taip pat išlaiko mūsų šeimą.“

„Dabar vaikinai gauna stabilias pajamas ir dalijasi buto nuomą, o maisto produktus perkame priklausomai nuo to, kas kiek ir ko valgo, pavyzdžiui, Jegoras – sau ir man, o Saša – sau. Aš dabar studijuoju ir mano uždarbis nestabilus.“

„Iš pradžių turėjome grafiką, kada aš miegu viename kambaryje su Jegoru, o kada su Saša: darbo dienomis miegodavau su vyru, o savaitgaliais – su savo vaikinu“, – teigė ji.

„Šis paskirstymas mane šiek tiek slėgė, nes miegamąjį, kuriame gyvenu su Jegoru, labiau suvokiu kaip savo, o Sašos kambarys yra jo erdvė. Vienu metu šis grafikas buvo panaikintas, ir dabar kelis kartus per savaitę einu miegoti pas vaikiną – pavyzdžiui, antradieniais, kai jam nereikia anksti išvažiuoti į darbą.“

„Mes bučiuojamės vienas kito akivaizdoje. Kai visi trys žiūrime serialą, vienas iš mūsų gali padėti galvą man ant kairiojo peties, o kitas – ant dešiniojo, ir aš pirma pabučiuosiu Jegorą, o Saša – iškart po to“, – tęsė Elina.

„Apie mūsų santykius žino beveik visi artimieji. Mūsų draugai labai ištikimi, nėra nė vieno žmogaus, kuris būtų pasakęs ką nors neigiamo. Tik mano sesuo šiek tiek nerišliai pasakė, kad nesupranta tokio santykių formato.“

„Mamai Sašą pristačiau tik kaip draugą, bet iš mūsų bendravimo ji viską iškart suprato, todėl kai prisipažinome oficialiai, ji nenustebo. Mano tėtis apie poliamoriją sužinojo, kai vienas Estijos leidinys apie mus parašė straipsnį. Jis tik nesidžiaugė, kad viešumas gali mums pakenkti.“

„Sašos šeima pirmoji sužinojo apie mūsų santykius: jo mama ir sesuo mus dievina, tačiau tėvas nusiteikęs skeptiškai – jis mano, kad tai netradiciška, bet be akivaizdžios agresijos. Jegoras su savo šeima mažai bendrauja, todėl jie apie mus nežino.“

Elina visada yra šalia savo vyro

Tuo tarpu Jegoras teigė: „Kiek save prisimenu, Elia [Elina] visada buvo šalia manęs. Susipažinome per atstumą, kartu išgyvenome visus paauglystės etapus, valandų valandas praleisdavome „Skype“, turėjome bendrą pomėgį – rašymą, o vėliau pradėjome skraidyti vienas pas kitą, pakeitėme dvi šalis ir visada planavome bendrą ateitį.“

„Intymumo prasme su Elia išbandėme daug ką, bet vienu metu supratome, kad esu aseksualus. Dabar galime turėti intymumo kartą per kelis mėnesius ar net porą metų – bet tai tik tuo atveju, jei žvaigždės sutampa“, – pridūrė jis.

„Dėl savo aseksualumo net nemačiau kitų pavydo priežasčių – tiesiog be galo džiaugiausi, kad mano mylimas žmogus yra laimingas. Visada buvau absoliučiai įsitikinęs, kad Elia bus šalia, ir norėjau padėti jai būti laimingai. Be to, niekada nemėgau nustatyti ribų ir pažeisti kieno nors laisvę. Kokia prasmė, jei tai gali lemti išdavystes, neištikimybę ir tai, kad abu nebebūsite laimingi?“

Abu vyrai susibičiuliavo

„Vieną dieną Elia pasakė, kad dėl naujų pojūčių norėtų su kuo nors susipažinti, ir paklausė, kaip jausčiausi, jei tai būtų vaikinas. Pamažu ėmiau suprasti, kad tarp vaikino ir merginos nėra jokio skirtumo. Ar rūpestingas, malonus ir mielas vaikinas būtų blogesnis už nerūpestingą ir nesirūpinančią merginą?“ – atviravo Jegoras.

„Supratau, kad Elia norėjo patirti kažką naujo. Ji dar jauna, ir kokia prasmė ją stabdyti? Kokių neigiamų pasekmių turėtų jos bandymas gyventi, bendrauti su žmonėmis, patirti simpatiją, bučinius? Pagalvojau: „Ar dėl kelių bučinių prarasiu svarbą? Akivaizdu, kad ne.“

„Iš pradžių programėlėje Elia bendravo su vaikinu, kuris mane siaubingai erzino, ir bet koks jo paminėjimas mane pykdė. Jis buvo labai agresyvus, išdidus, bukagalvis, ir, laimei, ji nustojo su juo bendrauti taip ir nesusitikusi“, – prisiminė Jegoras.

„Tačiau grįžusi iš pasimatymo su Saša, Elia man pasakė, kad jiedu bučiavosi. Penkias minutes pasivaikščiojau aplink, pagalvojau ir nusprendžiau, kad vis dėlto viskas gerai. Netrukus susipažinau su Saša, o paskui pamažu suartėjome. Iš pradžių jis buvo mano žmonos vaikinas, paskui tapo mano estų kalbos mokytoju, o vėliau – draugu.

„Manau, kad, Sašai atėjus į mūsų gyvenimą, net mūsų santykiai su Eli [Elina] tapo geresni. Tapome labiau pasitikintys savimi, kai išdrįsome užmegzti tokius santykius ir papasakoti apie tai visai kaimynystei“, – pridūrė vyras.

Ir tęsė: „Trečiojo asmens buvimas santykiuose paprastai yra labai patogus: pavyzdžiui, jei tu nori pabūti vienas, o Elina nori su kuo nors praleisti laiką.“

„Esu įsitikinęs, kad poliamorija – tai galimybė išbandyti kažką naujo, patogaus už socialinių normų ribų. Mano nuomone, tai tik žmogaus pasirinkimas: nori būti su vienu – būk su vienu, nori būti su dviem - būk su dviem. Jei nori, būk su dešimčia.“

Vaikino netrikdė, kad Elina turi vyrą

Apie savo gyvenimą pasakojo ir Aleksandras: „Prieš sutikdamas Eliną turėjau keletą santykių gimtajame mieste – jie buvo įprasto ir tradicinio formato. Susipažinome, planavome kartu apsigyventi ir vesti bendrą ūkį.“

„Kai persikėliau gyventi kitur, buvau gana vienišas, todėl ėmiau sėdėti pažinčių svetainėse. Labai norėjau susirasti antrąją pusę, su kuria galėčiau dalytis savo gyvenimu. Pažinčių programėlėje visada praleisdavau merginų profilius, jei juose būdavo žyma „tiesiog bendrauju“ arba „atviri santykiai“. Ieškojau tik laisvų merginų.“

„Kai pamačiau Eli anketą, ji mane labai sudomino iš jos nuotraukų, apibūdinimo apie save ir pomėgių. Ironiška, kad šalia jos anketos buvo parašyta ir „laisvi santykiai“, ir „tiesiog bendravimas“. Tačiau ji man taip patiko, kad jos santykiai manęs nesuglumino. Pamenu, net rašiau draugams žinutes: „Vaikinai, ši mergina yra 10/10 ir aš einu su ja į pasimatymą, ar galite tuo patikėti?“ – pasakojo Aleksandras.

„Per pirmąjį pasimatymą su Elia ilgai vaikščiojome, fotografavomės, vakarieniavome restorane, važinėjome velnio ratu, o tada ėjome į oro uostą ir netyčia susikibome už rankų: stengėmės apsimesti, kad nieko ypatingo neįvyko, bet mano širdis plakė labai greitai. Pabaigoje, kai išlydėjau ją į traukinį, ji apkabino mane ir mes pasibučiavome.“

„Su ja susitikdavome maždaug kartą per savaitę, ir kiekvieną kartą norėjau ją matyti vis dažniau ir praleisti su ja dar daugiau laiko. Kuo labiau ją pažinau, tuo rimtesni darėsi mano ketinimai. Gana greitai supratau, kad ji yra tas žmogus, su kuriuo noriu išbandyti ką nors rimto. Vis labiau ją įsimylėjau“, – sakė Elinos vaikinas.

„Žinojau, kad ji palaiko atvirus santykius, bet nežinojau, kad yra ištekėjusi. Šiek tiek paklausiau jos apie jos partnerį: kiek laiko jie kartu, kaip stipriai myli vienas kitą ir kaip apskritai klostosi jų santykiai. Netrukus Elia pati man prisipažino, kad yra ištekėjusi. Kalbėdama apie savo santykius Elia paminėjo, kad didele dalimi jie yra vienas kito draugai.“

„Aš tarsi iš karto susitaikiau su tuo, kad Elia yra ištekėjusi moteris, ir iš pradžių ėjau su ja į pasimatymus su ta mintimi. Neprisimenu, kad tuo metu būčiau itin nerimavęs dėl to, kad ji palaiko santykius. Tai manęs labai netrikdė, o dabar net stebiuosi, kodėl taip yra. Matyt, mano jausmai jai buvo tokie stiprūs, kad tiesiog visa širdimi su tuo susitaikiau“, – tęsė Aleksandras.

„Kartais sakau Jegorui: „Aš einu į pasimatymą su tavo žmona“

„Kai susipažinau su Eli vyru, abu buvome labai sutrikę. Galvojau: „Šūdas, tai jos vyras, o aš jos vaikinas, kaip man elgtis?“ – atviravo Aleksandras. „Po to pradėjau daugiau laiko leisti jų namuose – norėjau daugiau bendrauti su Elina, gulėti su ja.“

„Kai apsigyvenome kartu, buvau taip įsimylėjęs Eliną, kad norėjau būti šalia jos beveik visą laiką. Dėl to jaučiau, kad ji man neskiria pakankamai dėmesio, bet, laimei, tai išsisprendė.“

„Pirmą kartą galėjome bendrauti Jegoro akivaizdoje, bet bučiuotis jo akivaizdoje buvo labai nepatogu. Jam, matyt, irgi buvo nesmagu – kartais jis nusukdavo žvilgsnį į šalį arba prieidavo arčiau ir paklausdavo: „Tai ką, bučiuojatės?“ – pridūrė jis.

Ir tęsė: „Laikui bėgant šis nepatogumas praėjo ir dabar, pavyzdžiui, Jegoras gali pasakyti, kad mes labai gražiai apsikabiname.“