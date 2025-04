Popiežiaus laidotuvėse dalyvausiančios užsienio delegacijos renkasi Romoje

Romoje jau nutūpė lėktuvai, atskraidinę JT generalinį sekretorių Antonio Guterresą, Europos Komisijos pirmininkę Ursulą von der Leyen, Europos Parlamento vadovę Robertą Mestolą, Moldovos prezidentę Mają Sandus, Norvegijos kronprincą Haakoną bei Liuksemburgo hercogą Henry‘į.

Romoje taip pat jau yra Kolumbijos, Žaliojo Kyšulio Respublikos, Seišelių, Latvijos, Kubos, Ekvadoro, Venesuelos, Salvadoro ir Peru delegacijos. Italijos sostinėje laukiama iš viso 170 delegacijų.

Romoje tuo tarpu vyksta pasirengimas didelei gedulo ceremonijai. Spėjama, kad į popiežiaus laidotuves susirinks šimtai tūkstančių žmonių. Ketinama sutankinti viešojo transporto tvarkaraščius. Į šv. Petro aikštę skubantiems piligrimams pradės savanoriai. Be to, imtasi griežčiausių saugumo priemonių. Pasak Italijos vidaus reikalų ministro Matteo Piantedosi, 170 delegacijų saugumu Romoje rūpinsis per 1 000 policininkų.

Manoma, kad į gedulo ceremoniją Romoje jau atvyko 320 000 piligrimų.

Tikintieji Šv. Petro bazilikoje Romoje atsisveikinti su popiežiumi Pranciškumi galės dar iki penktadienio 19.00 val. Lietuvos laiku. Po to 21.00 val. karstas per iškilmingą ceremoniją bus uždarytas. Laidotuvės vyks šeštadienį.