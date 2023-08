Podoliakas atkirto kritikuojantiems kontrpuolimą: dar vakar rusų isteriškai bijojote

Apie tai M. Podoliakas parašė savo „Twitter“ paskyroje.

„Kai kas nors kalba apie Ukrainos kontrpuolimą, jo greitį, kryptis ir efektyvumą, duoda patarimų ar užtikrintai pareiškia, kad kažkas „tikrai nevyksta pagal planą“, svarbiausia prisiminti, kad vakar (prieš plataus masto invaziją į Ukrainą) Rusijos kariuomenė buvo rimtai vadinama „antra armija pasaulyje“, isteriškai bijoma ir net neįsivaizduojama, kad su ja bus veiksmingai kovojama“, – kritikams atkerta M. Podoliakas.

Jis taip pat paragino turėti kantrybės ir stebėti ukrainiečių veiksmus.

„Norint galutinai sugriauti dar vieną mitą, apie kurį vakar bijojo net pagalvoti, visiems reikia apsišarvuoti kantrybe ir atidžiai stebėti kokybišką Ukrainos ginkluotųjų pajėgų darbą. Jie bet kuriuo atveju pasieks privalomą ir teisingą pabaigą. Rusija po karo Ukrainoje nustos egzistuoti kaip karinė grėsmė. Bent jau Ukrainai ir Europai.

Tuo tarpu... puolimo operacijos tęsiasi“, – priduria jis.

