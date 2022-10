Po susitikimo su Putinu JAE prezidentas pasirodė su Rusijos lyderio paltu

Kad V. Putinas paskolino JAE prezidentui savo drabužį, patvirtino pats Kremlius.

„Čia yra tam tikrų dėmesio gestų, kurie visiškai atspindi abipusį lyderių požiūrį“, – rusų agentūra „TASS“ cituoja Kremliaus atstovą Dmitrijų Peskovą.

Kol kas nežinoma, ar JAE lyderis grąžino V. Putinui jo paltą.

WATCH: #BNNRussia Reports.



Russian President Vladimir Putin gave his coat to his United Arab Emirates counterpart President Mohammed bin Zayed Al Nahyan, to keep him warm in St. Petersburg during his one on one visit to Russia. #Russia #Politics pic.twitter.com/nkdWBgR2s6