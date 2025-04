Po Rusijos raketos sprogimo išaugo sužeistųjų skaičius Kryvyj Ryhe

Apie tai socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbė Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas.

„Sužeistųjų skaičius per raketos ataką prieš Kryvyj Ryhą padidėjo iki 72. Beveik pusė jų buvo hospitalizuota, 17-os būklė yra sunki“, – paskelbė S. Lysakas.

Jis teigė, kad gydytojai kovoja dėl žmonių gyvybių. Be to, jis pridėjo, kad miestą atakavo ir Rusijos dronai, o visiems per dronų sprogimus sužalotiems žmonėms suteikta medicininė pagalba ir jie išleisti gydytis namie.

Per Rusijos raketų ir dronų ataką prieš Kryvyj Ryhą ne tik žuvo ar buvo sužaloti žmonės, bet ir buvo apgadinti 34 daugiaaukščiai gyvenamieji namai, 6 švietimo įstaigos, parduotuvės, komercinės patalpos, infrastruktūros objektai ir transporto priemonės. Buvo sugriautas vienas nuosavas gyvenamasis namas.

Balandžio 7, 8 ir 9 d. paskelbtos gedulo dienomis Kryvyj Ryhe.