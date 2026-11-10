Po pranešimo apie šaudynes Ispanijoje – mirtinas sprogimas: žuvo policininkas

Kaip rašo „El Mundo“, iš pradžių policija atvyko į iškvietimą dėl šaudymo. Viename iš namų įėjimų policija rado „šiek tiek atidarytą kuprinę su mirksinčia lempute“.
Kai pareigūnai bandė jį pernešti, nugriaudėjo sprogimas. Vietoje žuvo policijos kinologų padalinio pareigūnas, sunkiai sužeistas jo kolega – jam buvo amputuota koja.
Per šaudymą nukentėjo 17-metė mergina, dabar ji yra ligoninėje, jos būklė sunki.
Ar šie du incidentai susiję, kol kas nežinoma.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.