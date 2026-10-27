Po konflikto su Edu Sheeranu – Macklemore`o atsakas: pradėjo turą „Free Palestine“

Prieš pirmąjį koncertą Airijos sostinėje eilėse prie renginio vietos laukę gerbėjai gyrė 43 metų reperio poziciją. Organizatorių teigimu, visi bilietai į koncertą buvo išparduoti.
„Macklemore'o parama Palestinai yra labai reikšminga. Jis išdrįso viešai pareikšti savo poziciją ir rizikuoti, užuot pasirinkęs lengviausią kelią“, – naujienų agentūrai AFP sakė 31 metų draudimo sektoriuje dirbantis Michaelas Keatingas.
„Jis rizikuoja savo populiarumu, savo ateitimi, savo šeimos ateitimi – viskuo dėl taikos. Ir tai labai svarbu“, – teigė jis.
Hito „Thrift Shop“ atlikėjas iš E. Sheerano koncertinio turo JAV buvo pašalintas po to, kai scenoje sušuko „Laisvę Palestinai!“ ir pareiškė palestiniečiams, kad jie „nėra pamiršti“.
E. Sheeranas teigė, kad sprendimą atsisakyti Macklemore'o priėmė koncertinio turo organizatoriai, o ne jis pats. Šis sprendimas sukėlė muzikantų ir palestiniečius palaikančių aktyvistų pasipiktinimą.
„JAV turėtų būti žodžio laisvės šalis, tačiau vietoj to žmonėms neleidžiama kalbėti. (Sheeranas) turėjo palaikyti tai, ką darė Macklemore'as“, – sakė 60 metų pensininkė Grainne Healy, į koncertą Dubline atvykusi su buvusia mokyklos drauge.
Solidarizuodamiesi su Macklemore'u, iš E. Sheerano koncertinio turo pasitraukė dar keturi apšildantys atlikėjai, tarp jų – amerikiečių dainininkas Finneasas. Vėliau per koncertą Filadelfijoje E. Sheeranas pirmą kartą viešai pasisakė apie padėtį Gazoje, pavadindamas ją „nepateisinama ir neproporcinga“.
Paskelbė apie koncertinį turą „Free Palestine“
Praėjusį mėnesį Macklemore'as paskelbė apie koncertinį turą „Free Palestine“, kurio metu spalio pabaigoje numatyti pasirodymai Londone ir Paryžiuje, taip pat planuojami koncertai JAV. Reperis nurodė, kad visos pajamos bus skirtos palestiniečius remiančioms organizacijoms.
Prie Dublino koncertų arenos „3Arena“ įsikūrę prekeiviai gerbėjams siūlė vėliavas, sudarytas iš Airijos ir Palestinos vėliavų dalių, skrybėlaites su užrašu „Free Palestine“ ir palestinietiškas kefijas – tradicines skaras.
„Nuo tada, kai (Macklemore'as) pradėjo kalbėti apie Palestiną, jis mums patinka dar labiau“, – sakė viena gerbėjų, 18-metė studentė Freya Dorrity.
40 metų Maria Liddy, ryšėjusi raudonai baltą kefiją, sakė atvykusi „išreikšti solidarumo“ su Palestinos žmonėmis ir pridūrė, kad „menininkai jokiais atvejais neturėtų būti tildomi cenzūruos“.
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