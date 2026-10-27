Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Po konflikto su Edu Sheeranu – Macklemore`o atsakas: pradėjo turą „Free Palestine“

2026-10-27 07:09 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-27 07:09
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV reperis Macklemore'as po to, kai dėl palestiniečius palaikančių pareiškimų buvo pašalintas iš britų popmuzikos žvaigždės Edo Sheerano koncertinio turo, kuriame turėjo pasirodyti kaip apšildantis atlikėjas, pirmadienį Dubline pradėjo naują koncertinį turą „Free Palestine“ („Laisvę Palestinai“).

Po konflikto su Edu Sheeranu – Macklemore'o atsakas: pradėjo turą „Free Palestine“ (Scanpix nuotr.)

JAV reperis Macklemore'as po to, kai dėl palestiniečius palaikančių pareiškimų buvo pašalintas iš britų popmuzikos žvaigždės Edo Sheerano koncertinio turo, kuriame turėjo pasirodyti kaip apšildantis atlikėjas, pirmadienį Dubline pradėjo naują koncertinį turą „Free Palestine“ („Laisvę Palestinai“).

REKLAMA
0

Prieš pirmąjį koncertą Airijos sostinėje eilėse prie renginio vietos laukę gerbėjai gyrė 43 metų reperio poziciją. Organizatorių teigimu, visi bilietai į koncertą buvo išparduoti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Macklemore'o parama Palestinai yra labai reikšminga. Jis išdrįso viešai pareikšti savo poziciją ir rizikuoti, užuot pasirinkęs lengviausią kelią“, – naujienų agentūrai AFP sakė 31 metų draudimo sektoriuje dirbantis Michaelas Keatingas.

REKLAMA
REKLAMA

„Jis rizikuoja savo populiarumu, savo ateitimi, savo šeimos ateitimi – viskuo dėl taikos. Ir tai labai svarbu“, – teigė jis.

REKLAMA

Hito „Thrift Shop“ atlikėjas iš E. Sheerano koncertinio turo JAV buvo pašalintas po to, kai scenoje sušuko „Laisvę Palestinai!“ ir pareiškė palestiniečiams, kad jie „nėra pamiršti“.

E. Sheeranas teigė, kad sprendimą atsisakyti Macklemore'o priėmė koncertinio turo organizatoriai, o ne jis pats. Šis sprendimas sukėlė muzikantų ir palestiniečius palaikančių aktyvistų pasipiktinimą.

REKLAMA
REKLAMA

„JAV turėtų būti žodžio laisvės šalis, tačiau vietoj to žmonėms neleidžiama kalbėti. (Sheeranas) turėjo palaikyti tai, ką darė Macklemore'as“, – sakė 60 metų pensininkė Grainne Healy, į koncertą Dubline atvykusi su buvusia mokyklos drauge.

Solidarizuodamiesi su Macklemore'u, iš E. Sheerano koncertinio turo pasitraukė dar keturi apšildantys atlikėjai, tarp jų – amerikiečių dainininkas Finneasas. Vėliau per koncertą Filadelfijoje E. Sheeranas pirmą kartą viešai pasisakė apie padėtį Gazoje, pavadindamas ją „nepateisinama ir neproporcinga“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Paskelbė apie koncertinį turą „Free Palestine“

Praėjusį mėnesį Macklemore'as paskelbė apie koncertinį turą „Free Palestine“, kurio metu spalio pabaigoje numatyti pasirodymai Londone ir Paryžiuje, taip pat planuojami koncertai JAV. Reperis nurodė, kad visos pajamos bus skirtos palestiniečius remiančioms organizacijoms.

REKLAMA

Prie Dublino koncertų arenos „3Arena“ įsikūrę prekeiviai gerbėjams siūlė vėliavas, sudarytas iš Airijos ir Palestinos vėliavų dalių, skrybėlaites su užrašu „Free Palestine“ ir palestinietiškas kefijas – tradicines skaras.

„Nuo tada, kai (Macklemore'as) pradėjo kalbėti apie Palestiną, jis mums patinka dar labiau“, – sakė viena gerbėjų, 18-metė studentė Freya Dorrity.

40 metų Maria Liddy, ryšėjusi raudonai baltą kefiją, sakė atvykusi „išreikšti solidarumo“ su Palestinos žmonėmis ir pridūrė, kad „menininkai jokiais atvejais neturėtų būti tildomi cenzūruos“.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų