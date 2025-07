Po JAV imigracijos tarnybos reido Kalifornijos ūkyje mirė darbininkas

Tuo tarpu prezidentas Donaldas Trumpas išpuoliuose prieš Imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) agentus dalyvavusius demonstrantus pavadino „šliužais“ ir pareiškė, kad juos derėtų areštuoti.

Be to, apygardos teismas nurodė Los Andžele stabdyti „klajojančius patrulius“ – federalinius agentus, kurie be pagrįstos priežasties sulaikydavo įtariamus dokumentų neturinčius migrantus ir neleisdavo jiems pasinaudoti tinkamu teismo procesu.

Apygardos teisėja Maame Ewusi-Mensah Frimpong įsakė nutraukti areštus, kurie, anot jos, buvo atliekami „vien dėl rasės“, dėl to, ar asmuo kalba ispaniškai, ar angliškai su akcentu, ar dėl jo darbo vietos.

D. Trumpo remarkos ir teismo nurodymas buvo paskelbti praėjus dienai po chaotiško reido vienoje kanapių plantacijoje už maždaug 90 kilometrų nuo Los Andželo esančioje Venturos apygardoje, kurio metu buvo sunkiai sužeistas vienas ūkio darbininkas.

Penktadienį profesinė sąjunga „United Farm Workers“ platformoje „X“ paskelbė, kad darbininkas „mirė nuo sužalojimų, kuriuos patyrė dėl vakarykščių imigracijos vykdymo veiksmų“.

Vidaus saugumo departamento (VSD) atstovė spaudai Tricia McLaughlin sakė, kad žuvęs vyras nebuvo sulaikytas.

„Nors teisėsaugos pareigūnai jo nesivijo, šis asmuo užlipo ant šiltnamio stogo ir nukrito iš 30 pėdų (10 metrų) aukščio“, – paaiškino T. McLaughlin. – (Muitinės ir pasienio patruliai) nedelsdami į įvykio vietą iškvietė medikus, kad jam būtų kuo greičiau suteikta pagalba.“

VSD pranešė, kad ketvirtadienį per reidus marihuanos ūkiuose Karpinterijoje ir Kamariljo mieste buvo suimta 200 dokumentų neturinčių migrantų, be to, „nuo galimo išnaudojimo, priverstinio darbo ir prekybos žmonėmis“ buvo išgelbėta 10 vaikų.

Bendrovė „Glass House Brands“, kuriai priklauso minėtieji ūkiai, išplatino pranešimą, kuriame teigė, kad „niekada sąmoningai nepažeidė galiojančios taikytinos įdarbinimo praktikos ir niekada neįdarbino ir neįdarbina nepilnamečių“.

VSD teigimu, daugiau nei 500 „riaušininkų“ bandė sutrikdyti operaciją, o keturiems JAV piliečiams pateikti kaltinimai dėl pareigūnų užpuolimo ar pasipriešinimo jiems.

Prieš protestuotojus buvo panaudotos ašarinės dujos, o televizijos filmuotoje medžiagoje buvo matyti, kaip kai kurie iš jų į teisėsaugos pareigūnų automobilius mėto įvairius daiktus.

Departamentas pranešė, kad buvo apgadinta keletas imigracijos agentūros automobilių, o už informaciją, padėsiančią sulaikyti į pareigūnus neva šaudžiusį asmenį, siūlomas 50 000 JAV dolerių atlygis.

Dvikova

D. Trumpas savo socialinių tinklų platformoje „Truth Social“ paskelbė įrašą, kuriame teigė, kad peržiūrėjo filmuotą medžiagą, kurioje „banditai“ mėto akmenis ir plytas į ICE automobilius, padarydami „didžiulę žalą“.

D. Trumpas rašė, kad suteikia įgaliojimus teisėsaugos pareigūnams, į kuriuos „mėtomi akmenys, plytos ir kurie yra puldinėjami kitokiais būdais, sustoti ir bet kokiomis tam reikalingomis priemonėmis sulaikyti tuos ŠLIUŽUS“.

„Suteikiu ICE pareigūnams Visiškus įgaliojimus apsaugoti save, lygiai taip pat, kaip jie saugo visuomenę“, – rašė jis.

D. Trumpas, kuris rinkimų kampanijoje žadėjo deportuoti milijonus migrantų, jau keletą savaičių kovoja su demokratų valdoma Kalifornija dėl veiksmų įgyvendinant imigracijos politiką.

Praėjusį mėnesį Respublikonų partijai atstovaujantis prezidentas į Los Andželą pasiuntė tūkstančius Nacionalinės gvardijos karių, kad numalšintų protestus prieš federalinių agentų veiksmus gaudant dokumentų neturinčius migrantus.

Kalifornijos gubernatorius Gavinas Newsomas teigė, kad kariai nebuvo būtini išspręsti protestų, kurių dauguma buvo taikūs, klausimą, tačiau jo pastangos juos išvesti teisiniais būdais kol kas buvo nesėkmingos.

Penktadienį naujienų agentūros AFP žurnalistui lankantis Kamariljo kanapių ūkyje buvo ramu – darbininkai rikiavosi susirinkti daiktus ir paimti atlyginimus.

„Esame čia nuo šeštos valandos ryto ir vis klausinėjame, bet jokios informacijos mums niekas nesuteikia“, – sakė 43-ejų metų kolumbietis Saulas Munozas, kurio sūnus buvo sulaikytas ketvirtadienį.

„Tiesiog noriu žinoti, kaip jam sekasi, – kalbėjo S. Munozas. – Grąžinkite man jį ir, jei mums laikas išvykti, mes išvyksime.

Tiesa ta, kad amerikietiška svajonė iš tikrųjų nebėra amerikietiška svajonė.“