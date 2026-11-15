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Po išpuolio prieš bažnyčią Jordanijoje trys vyrai nuteisti mirties bausme

2026-11-15 21:45 / šaltinis: BNS / Publikavo:
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS / Publikavo:
2026-11-15 21:45
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Jordanijos teismas sekmadienį trims vyrams skyrė mirties bausmę pakariant už praėjusį mėnesį karalystės pietuose surengtą kruviną ginkluotą išpuolį prieš bažnyčią.

Jordanija

Jordanijos teismas sekmadienį trims vyrams skyrė mirties bausmę pakariant už praėjusį mėnesį karalystės pietuose surengtą kruviną ginkluotą išpuolį prieš bažnyčią.

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Spalio 23-iąją ginkluoti užpuolikai įsiveržė į laidotuves graikų stačiatikių bažnyčioje Hamudo kaime, Jordanijos Karako muchafazoje, nužudė devynis žmones ir dar 25 sužeidė.

Pareigūnai teigė, kad trys vyrai – du broliai jordaniečiai ir jų giminaitis – po išpuolio pabėgo, tačiau po trijų dienų buvo sulaikyti.

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Sekmadienį išplatintame pareiškime Jordanijos kariuomenė nurodė, kad „Valstybės saugumo teismas priėmė nuosprendį, kuriuo mirties bausme nuteisė tris nusikaltėlius, įvykdžiusius teroristinį išpuolį“ graikų stačiatikių bažnyčioje.

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Teismas juos pripažino kaltais dėl „teroristinių išpuolių vykdymo“, sukėlusių mirtį, taip pat dėl nusikaltimų, susijusių su ginklais, „sąmokslo vykdyti teroro aktus“ ir „teroristinės organizacijos idėjų propagavimo“.

Šis išpuolis sukrėtė musulmonišką karalystę, kurioje krikščionys sudaro apie tris procentus gyventojų.

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