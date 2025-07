„Pietų parko“ kūrėjai parodė animacinį Trumpą: pavaizduotas nuogas, ropojantis per dykumą

Jokių padorumo normų nesilaikančioje pirmojoje naujojo sezono serijoje animacinis D. Trumpas taip pat matomas mėginantis sanguliauti su Šėtonu, tačiau šis atsisako – iš dalies dėl to, kad prezidento penis neva per mažas.

Baltiesiems rūmams tai nepasirodė juokinga.

„Ši laida jau daugiau nei 20 metų nėra aktuali ir su savo susidomėjimo nekeliančiomis idėjomis kabo ant plauko, desperatiškai bandydama atkreipti į save dėmesį“, – tvirtino Tayloras Rogersas.

„Prezidentas D. Trumpas per šešis mėnesius įvykdė daugiau pažadų nei bet kuris kitas prezidentas per visą mūsų šalies istoriją ir jokia ketvirtarūšė laida neišmuš prezidento D. Trumpo iš vėžių.“

Animacinis D. Trumpas grasina subombarduoti Kanadą

Suaugusiesiems skirtas animacinis serialas, kuriame dažnai gvildenamos opios Amerikos gyvenimo problemos, rodomas jau 27-ąjį sezoną ir vis dar yra viena iš vertingiausių televizijos laidų pasaulyje.

Sezono premjera prasideda tuo, kad nepraustaburnis Cartmanas baisisi, jog prezidentas iš eterio pašalino NPR (nacionalinį visuomeninį radiją – ELTA), o vienas iš tėvų Randy‘is yra sunerimęs dėl valstybinėje pradinėje mokykloje pasirodžiusio Jėzaus.

Į skundus išgalvotiems Baltiesiems rūmams atsakoma vien tik D. Trumpo grasinimu pareikšti kalnuose įsikūrusiam Pietų parko miesteliui milijardinį ieškinį.

Tuo tarpu animacinis D. Trumpas grasina subombarduoti Kanadą, „kaip subombardavau Iraką“.

„Maniau, kad ką tik subombardavote Iraną“, – atsako Kanados ministras pirmininkas.

„Iraną, Iraką – koks, po velnių, skirtumas?“, – atrėžia D. Trumpas.

Epizodas, kuriame išgalvotasis D. Trumpas despotiškai valdo daugelį Amerikos gyvenimo aspektų, baigiasi po to, kai Pietų parko miestelis su prezidentu sudaro finansinį sandorį, į kurį įeina ir susitarimas skelbti visuomenės informavimo pranešimus.

Toliau rodomame dirbtinio intelekto sukurtame trumpametražiame filme, kuris neva ir yra vienas iš tokių pranešimų, vaizduojamas po dykumą svirduliuojantis nutukęs D. Trumpas, o balsas už kadro apie jį kalba kaip apie nūdienos Jėzų.

Filmuko gale D. Trumpas visiškai nuogas, o balsas už kadro sako: „Trumpas. Jo varpa mažytė, bet jo meilė mums – didelė.“

Susijungimas

Ši serija parodyta praėjus kelioms dienoms po to, kai filmo kūrėjai Trey‘us Parkeris ir Mattas Stone‘as, kaip pranešama, su kompanija „Paramount“ sudarė 1,5 mlrd. JAV dolerių vertės vaizdo perdavimo srautu sutartį, suteikiančią bendrovei pasaulines teises į animacinį serialą.

Ši sutartis buvo sudaryta ne pačiu geriausiu kompanijai „Paramount“ metu, mat ji bando gauti vyriausybės pritarimą milijardiniam susijungimo su pramogų bendrove „Skydance“ sandoriui.

Šį mėnesį transliuotojo CBS patronuojančioji kompanija sukėlė furorą, kai sutiko sumokėti 16 mln. JAV dolerių, kad būtų patenkintas D. Trumpo ieškinys dėl interviu su Kamala Harris, kurį ši prieš praėjusių metų lapkričio mėn. rinkimus davė legendinei aktualijų laidai „60 minučių“.

Demokratai kritikavo sprendimą sumokėti šią sumą, sakydami, kad tai yra vos ne kyšis, skirtas palengvinti susijungimą, mat „Paramount“ D. Trumpo ieškinį pirmiau buvo atmetusi kaip nepagrįstą.

Be to, praėjusią savaitę CBS sukėlė daugelio pyktį, kai atšaukė laidą „The Late Show with Stephen Colbert“, kurios vedėjas yra aštrius prezidento kritikas.

Transliuotojas tvirtino, kad tai buvo finansinis sprendimas, tačiau oponentai šį žingsnį pavadino naujausiu pavyzdžiu, kaip Amerikos institucijos paklūsta D. Trumpui.