Pietų Korėja ir JAV dėl Šiaurės Korėjos peržiūri atgrasymo susitarimą

Jungtinių Valstijų gynybos sekretorius Lloydas Austinas atvyko į Seulą dalyvauti metiniame saugumo susitikime su Pietų Korėjos gynybos ministru Shin Won-siku, sąjungininkėms dėl didėjančios grėsmės iš Pchenjano didinant savo bendradarbiavimą gynybos srityje.

Saugumo konsultacijų susitikime gynybos vadovai peržiūrėjo Specialiąją atgrasymo strategiją (TDS) – susitarimą dėl bendros atgrasymo strategijos siekiant sudaryti atsvarą Šiaurės Korėjos branduoliniams ir kitokiems ginklams, sakoma bendrame pareiškime.

Jame nurodoma, kad po peržiūrėjimo sąjungininkės galės efektyviau „atgrasyti ir reaguoti į KLDR (Šiaurės Korėjos) branduolinių ir kitų masinio naikinimo ginklų, strateginį poveikį turinčių nebranduolinių pajėgumų plėtojimą“.

2013 metais priimtą TDS sąjungininkės siekė atnaujinti, kad jis geriau atspindėtų sparčiai augančias Pchenjano branduolinę ir raketų grėsmes, pažymi naujienų agentūra „Yonhap“.

Šiemet Seulas ir Vašingtonas surengė bendras karines pratybas su pažangiais, radiolokacijos priemonėmis nesusekamais lėktuvais ir JAV strateginėmis priemonėmis.

Branduoliniais ginklais apginkluotas amerikiečių povandeninis laivas liepą buvo atplaukęs į Pietų Korėjos uostą – tai pirmas toks atvejis per keturis dešimtmečius. Be to, pirmą kartą šiame amžiuje Korėjos pusiasalyje buvo nutūpęs JAV sunkusis bombonešis B-52, po pirmadienio susitikimo surengtoje bendroje spaudos konferencijoje sakė L. Austinas.

„Didžiuojuosi galėdamas pasakyti, kad mūsų aljansas yra stipresnis nei bet kada“, – pridūrė jis.

Nors pasaulyje vyksta daug konfliktų, Seulas ir Vašingtonas išlaikė „galingiausią aljansą istorijoje ir pasaulyje“, sakė Shin Won-sikas.

„Kaip patvirtino abiejų šalių lyderiai, jei Šiaurės Korėja išprovokuotų karą, būtų (...) eliminuotas [Šiaurės Korėjos lyderio] Kim Jong Uno režimas ir (...) pasiektas susivienijimas remiantis Korėjos Respublikos (Pietų Korėjos) vadovaujama liberalia demokratine tvarka“, – sakė jis.

Gynybos vadovai sutiko glaudžiai bendradarbiauti ir išplėsti lauko pratybų mastą ir pobūdį, sakoma bendrame pareiškime.

„Atsižvelgdami į KLDR plėtojamus branduolinius ir raketinius pajėgumus, jos branduolinės jėgos politikos įtvirtinimą, jie pažadėjo toliau diskutuoti apie KLDR branduolinio ginklo panaudojimo [scenarijaus] įtraukimą į būsimas JAV ir Pietų Korėjos bendras pratybas“, – sakoma jame.