Perspėjimas dėl pavojaus: rusai šmirinėja Baltijos jūroje ir ieško pažeidžiamų NATO šalių vietų

Skandinavijos šalių visuomeninės informavimo priemonės apjungė savo pajėgas ir išanalizavo radijo ryšio duomenis rusų laivų buvimo vietose netoli savo valstybių.

Žurnalistai nustatė, kad didžioji dalis rusų karinių ir civilių laivų netoli Danijos, Norvegijos, Suomijos ir Švedijos specialia įranga tyrinėja jūros dugną ir aiškinasi, kaip veikia ir kur yra išdėstyta šių šalių svarbi infrastruktūra.

Seemingly civilian Russian ship in the Baltic sea used for intelligence gathering and possibly black ops. Look at antennas etc. https://t.co/CMuL4WIEEu

