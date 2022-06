Per tėvo dieną Ukrainą apskriejo tragiška nuotrauka – tėvas aptiko savo sūnaus kūną

Joje užfiksuota, kaip Lysyčanske, Luhansko srities mieste, kurį Rusijos karinės pajėgos atakuoja ne vieną savaitę, tėvas aptinka savo ką tik nužudyto sūnaus kūną. Sūnų pražudė sprogmens skeveldros.

June 19 - Father's Day. Lysychansk. A dad near the body of his son killed by russian shelling.

How many more sons&daughters we’ll have to loose before the world realises that Ukraine must win? We have to stop russian terrorist&this massacre!

Pic by Aris Messinis/AFP/Scanpix/LETA pic.twitter.com/aLzDVmD7wX