Per rusų atakas Ukrainoje šeštadienį žuvusiųjų skaičius išaugo iki 15

Per įnirtingas Rusijos atakas prieš Ukrainą šeštadienį, Kyjivo duomenimis, žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 15. 11 aukų, įskaitant vaiką, pražudė raketa, pataikiusi į gyvenamąjį namą Poltavos mieste, pranešė vietos administracija. Čia, be to, 16 asmenų buvo sužeisti.