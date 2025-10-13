Per Rusijos drono smūgį Ukrainos Zaporižios srityje žuvo du žmonės

Dronas smogė į civilinę transporto priemonę, žuvo vyras ir moteris, „Telegram“ kanale parašė Zaporižios gubernatorius Ivanas Fiodorovas.
Odesos gubernatorius Olehas Kiperis pranešė, kad Rusija puolė civilinę infrastruktūrą regione, pataikė į du objektus ir sužeidė vieną žmogų.
Valstybinė komunalinių paslaugų teikėja „Ukrenergo“ pranešė, kad pirmadienio rytą pramonės vartotojai patyrė avarinius elektros energijos tiekimo sutrikimus Charkivo, Sumų, Poltavos, Donecko, Dnipropetrovsko, Zaporižios regionuose ir kai kur Kirovohrade.
Pasak pranešimo, Černihive kas valandą nutrūksta elektros tiekimas dėl padažnėjusių Rusijos atakų prieš Ukrainos energijos tiekimo tinklą.
Ukraina jau daugiau nei trejus su puse metų atremia plataus masto Rusijos invaziją.
