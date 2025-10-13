Kalendorius
Rusijos dronui smogus į parduotuvę Černihivo srityje žuvo vienas žmogus

2025-10-13 12:21 / šaltinis: ELTA
2025-10-13 12:21

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)

Rusijos pajėgos paleido droną į parduotuvę pasienio mieste Semenivkoje, Černihivo srityje, žuvo vyras, buvo sužeista moteris. 

0

Apie ataką feisbuke pranešė Novhorodo-Siverskio rajono karinės administracijos vadovas Oleksandras Seliverstovas.

„Rusija toliau vykdo nusikaltimus žmoniškumui. Spalio 13 d. rytą dronas puolė parduotuvę Semenivkoje. Dėl to nukentėjo du civiliai: vyras žuvo įvykio vietoje, moteris patyrė vidutinio sunkumo sužalojimus“, – parašė O. Seliverstovas. 

Po atakos parduotuvėje kilo gaisras. 

Spalio 10 d. Rusijos dronas Černihivo srities Semenivkos bendruomenėje pataikė į transporto priemonę, kuria važiavo energetikos įmonės darbuotojai, vienas jų žuvo, kiti keturi buvo sužeisti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

