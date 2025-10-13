Rusijos dronui smogus į parduotuvę Černihivo srityje žuvo vienas žmogus

Apie ataką feisbuke pranešė Novhorodo-Siverskio rajono karinės administracijos vadovas Oleksandras Seliverstovas.
„Rusija toliau vykdo nusikaltimus žmoniškumui. Spalio 13 d. rytą dronas puolė parduotuvę Semenivkoje. Dėl to nukentėjo du civiliai: vyras žuvo įvykio vietoje, moteris patyrė vidutinio sunkumo sužalojimus“, – parašė O. Seliverstovas.
Po atakos parduotuvėje kilo gaisras.
Spalio 10 d. Rusijos dronas Černihivo srities Semenivkos bendruomenėje pataikė į transporto priemonę, kuria važiavo energetikos įmonės darbuotojai, vienas jų žuvo, kiti keturi buvo sužeisti.
