Per Putino gimtadienį vaikai buvo priversti sakyti sveikinimus ir klauptis ant kelių

Skaičiuojama, kad sveikinimus V. Putinui paskelbė bent kelios dešimtys mokyklų.

Vienoje Rostovo srities mokykloje vaikai išsirikiavo atsiklaupę ant žemės ir sudėjo žodį „Putinas“.

„Didžiuojamės, kad mūsų šalį valdo geriausias pasaulio prezidentas“, – buvo sakoma mokyklos sveikinime.

A cult of personality is marching through Putin's Russia - yesterday, on the "Leader's birthday", children were forced to kneel down to form the word "Putin". pic.twitter.com/OS6Xn2AJNv