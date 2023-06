Per plauką mirties išvengęs „Titaniką“ tyrinėjęs mokslininkas: Atlanto vandenys – ne žaidimų aikštelė

Pasak dr. M. Guilleno, vienos ekspedicijos metu jo povandeninis laivas įstrigo tarp „Titaniko“ nuolaužų, todėl tyrimas galėjo kainuoti gyvybę. Mokslininkas įsitikinęs, kad vandenyno turizmą reikėtų pristabdyti.

Dr. M. Guillenas buvo pirmasis korespondentas, pranešęs apie „Titaniko“ nuolaužų vietą 2000 m., kai povandeninis laivas, kuriame jis buvo, pakliuvo į „labai stiprią povandeninę srovę“ ir įstrigo didžiuliame „Titaniko“ laivo sraigte.

M. Guillenas, kalbėdamas su CNN, sakė: „Jūra pavojinga. Tai ne žaidimų aikštelė. Vandenynas neramus, ir aš apie tai galvoju, kai žiūrėjau į Šiaurės Atlanto vandenis. Jie tamsūs, jie šalti. Jie tiesiog nori tave praryti, jei padarysi menkiausią klaidą“, – sako mokslininkas.

TITANIC ACCIDENT. When I was at ABC News, I became the first TV correspondent in history to report from the wreck of the Titanic at the bottom of the Atlantic Ocean, 2-1/2 miles below the surface. An accident happened that almost claimed my life. Here's what happened. #Titanic… pic.twitter.com/b4t3WtaRdc

