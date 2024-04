Per pastarąją parą Rusija Ukrainoje prarado 1 320 karių

Be to, Ukrainos gynėjai sunaikino 7 285 priešo tankus (+6 per pastarąją parą), 14 007 šarvuotąsias kovos mašinas (+16), 11 985 artilerijos sistemas (+37), 1 051 raketų paleidimo sistemą (+1), 778 oro gynybos sistemas (+2), 348 karo lėktuvus, 325 sraigtasparnius, 9 528 bepiločius orlaivius (+21), 2 124 sparnuotąsias raketas (+3), 26 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 16 109 transporto priemones (+44), 1 974 specialiosios įrangos vienetus (+3).

Duomenys apie priešų nuostolius nuolat tikslinami.

Pranešama, kad per pastarąją parą visame fronte įvyko 131 mūšiai. Ukrainos ginkluotosios oro pajėgos atakavo trylika rusų karių sutelkimo vietų.