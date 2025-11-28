 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Per Izraelio reidą Pietų Sirijoje žuvo dešimt žmonių

2025-11-28 15:59 / šaltinis: ELTA
2025-11-28 15:59

Izraelio pajėgos, pasak sirų žiniasklaidos,  per reidą viename kaime Pietų Sirijoje nužudė dešimt žmonių. Tarp aukų yra du vaikai, penktadienį pranešė valstybinė Sirijos naujienų agentūra „Sana“, kuria remiasi agentūra „Reuters“. 

Sirija (nuotr. SCANPIX)

0

Dar dešimtys asmenų, anot duomenų, buvo sužeisti. Izraelio ataka Beit Džino apylinkėse yra vienas daugiausiai aukų pareikalavusių tokių incidentų nuo prezidento Basharo al Assado nuvertimo prieš metus. Sirijos užsienio reikalų ministerija kalbėjo apie „karo nusikaltimą“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Izraelio kariuomenė pareiškė, kad per naktinę operaciją Beit Džino rajone buvo sužeisti penki izraeliečių kariai, trys jų – sunkiai. Jie per operaciją esą buvo apšaudyti. Operacijos tikslas, anot Izraelio, buvo suimti įtariamuosius iš grupuotės, kurią kariuomenė įvardijo kaip „teroristinę organizaciją „Al-Jama'a al-Islamiyya“. Keli teroristai esą buvo eliminuoti.

Izraelio pajėgos Beit Džiną atakavo 3.40 val. vietos laiku ir įsiveržė į kaimą, pranešė „Sana“. Gyventojai pasipriešino kareiviams, kurie tada atidengė ugnį, o tai sukėlė smarkius susirėmimus.

Kariuomenė kalbėjo apie rutininę operaciją Beit Džine. Izraelio pajėgos kaltina įtariamuosius rengus didelius teroro aktus prieš Izraelio civilius. Išsamiau jos to nekomentavo. Du įtariamieji buvo suimti, o virtinė kovotojų nukauti. Operacija baigta.

Sunitų islamistų sukilėliams nuvertus B. al Assadą, Izraelis savo pajėgas ir karinę techniką perkėlė į Pietų Siriją – už dar 1974 m. nustatytos buferinės zonos tarp abiejų šalių. Tai apima ir strategiškai svarbų Hermono kalną. Nuo tada Izraelis reguliariai vykdo atakas Sirijos kaimuose Pietų Sirijoje. Tikslas esą yra pasiekti, kad pasienio regione nebūtų islamistų kovotojų.

Izraelio vyriausybė labai nepasitiki naująja Sirijos vadovybe ir jos lyderiu Ahmedu al Sharaa, kuris vadovavo islamistiniam aljansui, nuvertusiam B. al Assadą. Izraelis siekia demilitarizuotos Pietų Sirijos. A. al Sharaa tuo tarpu tikina, kad Sirija nekelia grėsmės jokiai valstybei regione ar pasaulyje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

