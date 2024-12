Per Dievo Motinos katedros atidarymo iškilmes saugumu Paryžiuje rūpinsis tūkstančiai pareigūnų

Į atidarymo iškilmes laukiama atvykstant apie 50 valstybių ir vyriausybių vadovų. Popiežius Pranciškus atsisakė kvietimo, tačiau nepraėjus nė savaitei lankysis Prancūzijos Korsikos saloje, kur sakys kalbą renginyje, skirtame religijai Viduržemio jūros regione. Jis geriau vyks ten, kur jo pirmtakai dar nebuvo, pranešė vyskupija. Be to, spėliojama, kad pontifikas nenori dalyvauti politinį atspalvį turinčiame renginyje.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas šeštadienį pradžioje ketina pasakyti kalbą aikštėje prie katedros. Čia bus apie 3 000 lankytojų. Senos pakrantėje tikimasi dar 40 000 žmonių. Policija plačiai atitvers teritoriją. Bus uždarytos kelios metro stotys. Savaitgalį nedirbs ir Senos saloje esančios parduotuvės.

Tuo tarpu vyskupija pranešė apie rezervacijos galimybes visuomenei. Nuo antradienio norintieji galės internetu registruotis į pamaldas pirmąją savaitę po atidarymo. Nuo šeštadienio taip pat bus numatyti laiko intervalai kitiems apsilankymams – kaskart dviem dienoms į priekį.

Patekimas į katedrą bus nemokamas. Rezervaciją galima atlikti katedros tinklalapyje ir programėlėje. Bus galima atvykti ir be rezervacijos, tačiau tikėtinos didelės spūstys ir atitinkamai ilgas laukimo laikas.

Pirmąją savaitę vyks kelios pamaldom tam tikroms grupėms, įskaitant atstatymo darbuose dalyvavusiems meistrams bei Paryžiaus katalikiškų mokyklų moksleiviams.

Gotikinė bažnyčia buvo smarkiai apgadinta per didelį gaisrą 2019 m. Panaudojus aukas, kurių surinkta 846 mln., bažnyčia per daugiau nei penkerius metus buvo restauruota. Gaisro priežastis galutinai nėra aiški. Tyrėjai, be kita ko, darė prielaidą, kad galėjo įvykti trumpas jungimas ar nepaisoma priešgaisrinės apsaugos.