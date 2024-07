Pavojingas oras siaubia turistų pamėgtą Italiją – prasidėjo nuošliaužos, skubiai evakuojami šimtai žmonių

Nuo šeštadienio šiaurės Italijoje siaučianti audra atkirto žmones Cogniet savivaldybėje Aostos slėnyje, kelias dešimtis turistų Monte Rosos papėdėje ir keliuose Pjemonto slėniuose.

🇮🇹: #Italy Flood in Cervinia (Valle d'Aosta) due to heavy rainfall , tonight. 30 June,2024 #storme #nature #storm #reportage #flooding #flood #cervinia Always keep informed Follow to @Weathermonitors pic.twitter.com/JfETWEip5O

Konijos vadovas Franco Allera sakė, kad sraigtasparniais jau evakuota mažiausiai 300 žmonių ir, apytikriais skaičiavimais, dar tiek pat reikia išvežti. Vienintelis savivaldybę jungiantis kelias nuo šeštadienio uždarytas dėl oro sąlygų padarytos žalos.

„Srovė nuplovė vandens rezervuarą, galvojame apie laikiną remontą, kuris bus atliktas nuo šio vakaro iki rytojaus, kad būtų galima papildyti atsargas“, – pridūrė F. Alliera.

In Italy, disastrous flooding underway between Piedmont and Valle d'Aosta due to storms. Noasca has received 149mm of rain and Cogne 91mm (in this video). The most critical situations are in the Orco, Soana, and Lanzo valleys.



Via: @Kurosh_74pic.twitter.com/nGsAj1COWG