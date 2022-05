Paviešinti skerdynių Bučoje įrodymai: rusų kariai sušaudė beginklius civilius

„New York Times“ žurnalistams pavyko atkurti vienos iš Bučos skerdynių istorijų – aštuonių civilių nužudymo vienoje vietoje – įvykių eigą.

Žurnalistai gavo kovo 4-osios vaizdo įrašus: vienos iš apsaugos kamerų ir vieno aplinkinių namų gyventojo. Skirtingai negu tvirtina Kremliaus propaganda, tikinanti, kad Bučoje skerdynes surengė patys ukrainiečiai arba, kad tai išvis tėra inscenizacija, šie vaizdo įrašai aiškiai įrodo – beginklius civilius Bučoje šaltakraujiškai šaudė Rusijos kariuomenės pajėgos.

„Eik į dešinę, kale“, – sušunka vienas iš ginkluotų Rusijos karių į eilę išsirikiuotiems ukrainiečiams vaizdo įraše, rašoma „The New York Times“. Tai buvo paskutinis momentas, kada jie matomi gyvi. Netrukus vyrai buvo sušaudyti.

New evidence — including three videos obtained by The New York Times — shows how Russian paratroopers rounded up and executed at least eight Ukrainian men in Bucha on March 4, a likely war crime. https://t.co/EnA2q943Ds pic.twitter.com/BRMDeGo0u6