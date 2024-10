Paskelbta, kaip po drono smūgio atrodė universitetas Čečėnijoje

Vaizdo įrašu su nuotraukomis trečiadienį socialiniuose tinkluose pasidalijo NEXTA.

Čečėnijos lyderis Ramzanas Kadyrovas taip pat paskelbė, kad per ataką neva žuvo ukrainiečių belaisviai, tačiau jokios tai patvirtinančios informacijos kol kas nėra.

Anksčiau jis teigė, kad universiteto pastate niekas nebuvo.

Satellite images of the aftermath of an attack on a special forces university in Chechnya's Gudermes have emerged



Kadyrov said that the drone attack had killed Ukrainian POWs allegedly held there, but did not provide any confirmation. Earlier he said there was no one in the… pic.twitter.com/GZn4AXh9Vw