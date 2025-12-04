 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Pasismagino kaip reikiant: parduotuvėje rastas girtas meškėnas

2025-12-04 11:32
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
2025-12-04 11:32

JAV Virdžinijos valstijoje esančioje alkoholio parduotuvėje šeštadienį buvo rastas girtas meškėnas, skelbia „The Guardian“.

Užėję į parduotuvę negalėjo patikėti, ką mato: rastas girtas meškėnas (nuotr. SCANPIX)

0

Pirmiausia parduotuvės darbuotojas rado išdaužytus alkoholio butelius.

Parduotuvę nusiaubė meškėnas

Vėliau užėjęs į tualetą darbuotojas jame rado ir patį kaltininką – girtą miegantį meškėną.

Anot vietos gyvūnų kontrolės pareigūnės Samanthos Martin, meškėnas įkrito per lubas ir pradėjo siautėti.

Hanoverio apygardos gyvūnų apsaugos ir prieglaudos tarnyba patvirtino, kad meškėnas buvo girtas ir vėliau pranešė, kad jis išsiblaivė.

„Po kelių valandų miego ir nesant jokių sužalojimų požymių (išskyrus galbūt pagirias ir blogus gyvenimo pasirinkimus), jis buvo saugiai paleistas atgal į gamtą, tikėkimės, kad jis suprato, jog įsilaužimas ir įsibrovimas nėra išeitis“, – teigia tarnyba.

Meškėnai mokosi gyventi prie žmonių

Anot specialistų, meškėnai vis labiau prisitaiko prie gyvenimo miesto teritorijose. Pastebimi netgi tam tikri fiziniai jų pokyčiai, pavyzdžiui, trumpėja jų snukiai, mažėja dantys, keičiasi smegenys ir pan.

Meškėnai gali maitintis žmonių išmetamomis atliekomis, o kur žmonės, ten ir šiukšlės.

„Gyvūnai mėgsta mūsų šiukšles. Tai lengvas maisto šaltinis. Jie tik turi ištverti mūsų buvimą, nebūti agresyvūs, ir tada gali mėgautis viskuo, ką mes išmetame“, – sako biologijos docentė Raffaela Lesch.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
