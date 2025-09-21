Pasipiktinimas Trumpo raginimu Teisingumo departamentui pareikšti kaltinimus jo priešams

Paversti šią instituciją „įrankiu jo priešams persekioti, nesvarbu, ar jie kalti, ar ne... yra kelias į diktatūrą“, – CNN sakė Senato mažumos lyderis Chuckas Schumeris. „Taip elgiasi diktatūros.“
Jis pridūrė: „Manau, kad tai yra reali grėsmė demokratijai.“
D. Trumpas šeštadienį viešai paragino Teisingumo departamentą imtis veiksmų prieš jo numanomus priešus. Šis ir ankstesni veiksmai, pasak kritikų, sugriovė tradicinę šios institucijos nepriklausomybę.
Socialiniuose tinkluose paskelbtame įraše, skirtame „Pam“ – greičiausiai, generalinei prokurorei Pam Bondi – D. Trumpas piktinosi, kad nebuvo imtasi teisinių veiksmų prieš Kalifornijos senatorių Adamą Schiffą ir Niujorko generalinę prokurorę Letitia James, abu jie – demokratai.
A. Schiffas ir L. James kartu su keliais kitais žmonėmis artimo D. Trumpo sąjungininko, Federalinės būsto finansavimo agentūros direktoriaus Billo Pulte’o, buvo apkaltinti dokumentų klastojimu teikiant hipotekos paraiškas.
„Negalime ilgiau delsti, tai menkina mūsų reputaciją ir patikimumą“, – sakė D. Trumpas.
Penktadienį D. Trumpas atleido federalinį prokurorą, kuris prižiūrėjo tyrimą dėl L. James, po to, kai prokuroras, kaip pranešama, tvirtino, kad nėra pakankamai įrodymų ją apkaltinti sukčiavimu tvarkant hipoteką.
Erikas Siebertas, JAV Rytų Virdžinijos apygardos prokuroras, penktadienį elektroniniu laišku pranešė darbuotojams apie savo atsistatydinimą, pranešė „The New York Times“ ir kiti JAV žiniasklaidos šaltiniai.
„Aš jį atleidau, ir tai yra SVARBUS ATVEJIS, taip sako daugelis teisininkų ir teisės ekspertų“, – šeštadienį sakė D. Trumpas, matyt, turėdamas omenyje tyrimą dėl L. James.
Penktadienį žurnalisto paprašytas pakomentuoti šią bylą, D. Trumpas sakė: „Aš jos labai atidžiai neseku. Man atrodo, kad ji yra tikrai kalta dėl kažko, bet aš tikrai nežinau.“
A. Schiffas ir L. James, vadovaudami tyrimams, kuriuos respublikonų prezidentas vadina politine raganų medžiokle, anksčiau yra susikirtę su D. Trumpu.
D. Trumpo pirmosios kadencijos Baltuosiuose rūmuose metu A. Schiffas, tuomet buvęs JAV Atstovų rūmų narys, vadovavo prezidento pirmajam apkaltos procesui, kuris buvo grindžiamas įtarimais, kad D. Trumpas darė spaudimą Ukrainai kištis į 2020 m. rinkimus.
D. Trumpui palikus Baltuosius rūmus, L. James iškėlė jam didelę civilinę bylą dėl sukčiavimo, teigdama, kad jis ir jo įmonė neteisėtai pasididino turtą ir manipuliuodami nekilnojamojo turto verte siekė gauti palankias banko paskolas ar draudimo sąlygas.
Valstijos teisėjas įpareigojo Trumpą sumokėti 464 mln. JAV dolerių, bet aukštesnės instancijos teismas vėliau panaikino finansinę baudą, palikdamas galioti pagrindinį nuosprendį.
