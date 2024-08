Pasaulis to dar nematė: žmogui pirmą kartą persodinta titaninė širdis

Dirbtinės širdies implantavimas yra siūlomas sprendimas tiems, kas turi širdies nepakankamumą. Šiuo metu tokios implantavimas laikomas tiltu į širdies transplantaciją sunkiais širdies nepakankamumo atvejais.

Naujo tipo mechanizmas

„BiVACOR“ titano širdis yra naujo tipo visiškai dirbtinė širdis (TAH). Australiškos konstrukcijos, ją buvo leista transplantuoti penkiems žmonėms. Pirmajam iš šių pacientų implantuota liepos 9 d. ir jis gyveno su prietaisu 8 dienas, kol šis buvo pakeistas donoro širdimi.

„Tai nuostabi pažanga, nes „BiVACOR TAH“ gali suteikti vilties daugybei pacientų, kenčiančių nuo paskutinės stadijos širdies nepakankamumo. Šis prietaisas gali tapti gyvybę gelbstinčiu tiltu į širdies transplantaciją. Tyrimai gali įrodyti jo potencialą kaip ilgalaikio siurblio, galinčio veiksmingai pakeisti visą paciento širdį“, – pareiškime aiškino daktaras Alexis Shafii, JAV „Baylor St. Luke's Medical Center“ Širdies transplantacijos chirurgijos direktorius ir „Baylor“ medicinos koledžo chirurgijos, širdies ir krūtinės ląstos transplantacijos ir kraujotakos palaikymo asocijuotas profesorius.

REKLAMA

REKLAMA

Titano širdis, kaip ir visos, turi du skilvelius. Vienas jų kraują siunčia į plaučius, o kitas – visur kitur. Tačiau ši širdis nemuša – ji sukasi.

REKLAMA

Kraujas teka per titaninę širdį, stumiamas besisukančio darbaračio, kuris naudoja magnetinę levitaciją. TAH komplektuojama su valdikliu ir akumuliatoriumi, kurį pacientas nešiotųsi su savimi. Tai reiškia, kad nustatymus taip pat galima reguliuoti taip, kad srautas būtų ne nuolatinis, o pulsuojantis, taip imituojant širdies plakimą.

Kiti atvejai

Nors šis pirmasis „BiVACOR“ pacientas prietaisą nešiojo tik 8 dienas, jis buvo implantuotas gyvūnams ilgesniam laikui, įskaitant mėnesį trukusį implantavimą veršeliams. Be to, prietaisas jau ketverius metus be trikdžių veikia laboratorijoje.

REKLAMA

REKLAMA

Tačiau tai nėra pirmoji visiškai dirbtinė širdis. 2004 m. „SynCardia“ buvo implantuota daugiau nei 1400 pacientų, net leidžiant jiems grįžti namo, kol jie laukia donoro širdies.

Tačiau 12 proc. pacientų su „SynCardia“ implantu patyrė insultą, o 14 proc. – trombozę. Tikimasi, kad „BiVACOR“ sumažins šią riziką. Be to, „SynCardia“ yra gana didelė, palyginti su „BiVACOR“. Taip pat titanas lengvai oksiduojasi, todėl susidaro biologiškai inertiška plėvelė, kuri padengia prietaisą, apsaugodama jį nuo bet kokių biologinių organizmo reakcijų.