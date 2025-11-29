Pasaulis pradeda laukti Šv. Kalėdų: pasidairykite, ką paruošė skirtingi miestai

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Kalėdinių giesmių melodijos ir arklių kanopų kaukšėjimas girdisi šalia Baltųjų rūmų. Pirmoji ponia Melania Trump tradiciškai pasitinka Kalėdų eglutę. Pirmoji ponia apeina vežimą, įvertina eglutę ir ištariamas verdiktas.
„Tai gražus medis“, – atsistojusi šalia eglės nusišypsojo pirmoji ponia.
Kalėdų eglės iškilminga kelionė į Baltuosius rūmus Amerikoje žymi šventinio laikotarpio pradžią.
O štai Berlyno Kalėdų mugėje šventimas jau prasidėjo – būrys moterų šildosi karštu kalėdiniu vynu.
„Turiu pasakyti, čia yra visko. Visų pirma paragavom karšto vyno, o dabar turime užkandžių ir puikaus vyno. Žmonės labai mieli, nuostabus Kalėdų miestelis“, – įvertino turistė iš Nyderlandų Josephine.
Įėjimas į Kalėdų mugę kainuoja 2 eurus. Vietos organizatoriai skaičiuoja, kad šiais metais turėtų apsilankyti daugiau kaip milijonas žmonių.
Kalėdiniame miestelyje gausu ne tik lankytojų, bet ir policijos pareigūnų, saugumo kamerų, mugę juosia apsauginiai stulpeliai. Tokių saugumo priemonių organizatoriai imasi po to, kai Vokietijoje du kartus Kalėdų mugėse įvyko teroristinės atakos. Tačiau lankytojų tai negąsdina.
„Jei bijai, negali eiti niekur, negali išeiti į gatvę, nes tai gali nutikti bet kur, ne tik Kalėdų mugėje“, – kalbėjo Berlyno gyventoja Gabi.
Kalėdų simbolis sužimba ir kitame Vokietijos mieste Dortmunde. 45 metrų aukščio eglė sukonstruota iš 1,2 tūkst. atskirų medžių.
Jana Redeker, Dortmundo gyventoja: „Na, ji graži, simbolizuoja šventes, bet man labiau patiko praėjusių metų papuošimai. Šie iš LED lempučių atrodo šaltoki“, – pripažino Dortmundo gyventoja Jana.
„Man patinka. Kiekvienas metais dalyvaujame įžiebime. Gražu, pažiūri ir iškart pagalvoji apie karštą vyną ir bulvinius blynus“, – papildė kitas Dortmundo gyventojas Wolfgang.
Dortmundiečiai skelbia, kad jų eglė – aukščiausia pasaulyje.
