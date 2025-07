Pamatykite patys: Prancūzijoje kilo didelis miško gaisras

Gaisras kilo ketvirtadienio vakarą. Atsargumo sumetimais buvo evakuota 150 žmonių. Dar dalis buvo paraginti likti namuose.

Dėl gaisro buvo uždaryti keli keliai. Gesindami liepsnas nesunkiai nukentėjo du ugniagesiai.

A fire in Martigues, south of France, has reached 240 hectares, threatening over 100 homes with almost a thousand firefighters being deployed.#SouthernFrance #Fire pic.twitter.com/3pL5ckgxBY

REKLAMA