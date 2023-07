Palygino pensijas Rusijoje ir Lietuvoje: artėja prie Trečiojo pasaulio šalių

Rusijos oficialūs statistiniai duomenys skelbia, kad vidutinė pensija šalyje 2023 m. siekė 19,3 tūkst. rublių (apie 197 eurus). Nepaisant to, kad tai yra 14,4 proc. išaugusi vertė, lyginant su praėjusių metų sausiu, realybėje rusų pensininkai per metus dar labiau nuskurdo. Per metus rublis stipriai nuvertėjo, o infliacija Rusijoje neatsilieka nuo pasaulinių tendencijų ir taip pat didina vartojimo prekių ir paslaugų kainas.

„Možem objesnit“ pažymima, kad vidutinė pensija Rusijoje, dėl stipriai smukusios rusiško rublio vertės, dabar nusileidžia savo dydžiu daugeliui buvusių sovietinių šalių: kaip pavyzdys yra nurodoma Lietuva, kurioje vidutinė pensija beveik trigubai didesnė negu Rusijoje. Ji taip pat netgi mažesnė už Kazachstano gyventojų, į kurią iki karo rusai žvelgė iš aukšto ir vadino „jaunesniąja partnere“.

Rusų ekonomistas Vladislavas Inozemcevas tvirtina, kad greičiausiai rusų pensininkai buvo skurdesni už Kazachstano jau senokai.

„Aš manau, kad jie ir buvo skurdesni pastaruosius metus. Kainos Kazachstane yra mažesnės negu pas mus. Su Kinija viskas sudėtingiau, ten tarp miestų ir kaimo gyvenviečių yra milžiniškas kainų viskam skirtumas. Tačiau Kazachstanui pensininkai vienareikšmiškai pralaimi“, – cituojamas ekspertas.

Sulyginus kai kurių dažniausiai vartojamų produktų kainas matyti, kad maisto kainos Rusijoje yra mažesnės negu Lietuvoje, tačiau ne triskart. Pavyzdžiui, portale „Tsenomer“ pateikiamose kainose Rusijos parduotuvėse pieno (priklausomai nuo miestų) galima įsigyti už 50-140 rublių (apie 0,50 – 1,40 euro), Lietuvoje – litras 2,5 proc. riebumo pieno kainuoja apie 0,7 euro. Vištienos krūtinėlės kilogramas Rusijoje kainuoja 300 rublių (apie 3 eurus), Lietuvoje – apie 6 eurus. Cukraus kilogramas Rusijoje kainuoja apie 70 rublių (0,7 euro), Lietuvoje – apie 0,9 euro.

V. Inozemcevo teigimu, pensijos dydis rodo valstybės pragyvenimo lygį ir kaip sąžiningai yra paskirstomos lėšos: „Rusijai tai išvis ypač svarbus rodiklis, nes čia nėra net užuominų apie privačius pensijų kaupimus“.