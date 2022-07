Pademonstravo, kaip po atakos atrodo Antonivkos tiltas – sunku patikėti, kad tebestovi

Ir palydovinėse nuotraukose, ir vaizdo medžiagoje nuo tilto matyti, kad okupacinei Chersono valdžiai gyvybiškai svarbus infrastruktūros objektas yra stipriai suniokotas, tačiau tebestovi.

„Nexta“ paviešino, kaip teigia, vaizdo įrašą, darytą po naujausios tilto atakos:

The damaged Antonovsky bridge in #Kherson region. It has been struck by the Armed Forces of #Ukraine. pic.twitter.com/IerAjRkUK9