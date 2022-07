Paaiškino, kokie rusai savo noru vyksta kariauti į Ukrainą: dalis tų, kuriems nerūpi, ar tai Ukraina, ar broliškas Kazachstanas

Pasak jo, sutartis sudaro įvairių sluoksnių asmenys. R. Gabazovas sako, kad yra dviejų kategorijų žmonės: vienus tą daryti verčia asmeninės gyvenimo ir finansinės problemos, kiti – ideologiniai savanoriai, veikiantys Rusijos propagandos įtakoje, rašo UNIAN.

Jis pažymėjo, kad dažniausiai nacionalinių respublikų, ypač Baškirijos, gyventojai pasirašo sutartis dėl tarnybos Rusijos armijoje, norėdami išspręsti savo gyvenimo problemas, ypač dėl darbo trūkumo ir finansinių sunkumų.

„Atitinkamai tai yra žmonės, kurie neturi jokių politinių pažiūrų, jiems nerūpi politika. Pavyzdžiui, jei rytoj valdžia pasakys, kad reikia pradėti karą broliškame Kazachstane, jie ir važiuos kariauti, nors tai yra viena artimiausių tautų“, – aiškino R. Gabazovas.

Kartu jis pažymėjo, kad tarp tų, kurie pasirašo sutartis ir kariauja prieš Ukrainą, yra ideologinių savanorių, paprastai tai vyresnio amžiaus žmonės, tikintys Rusijos propaganda, kuri kasdien girdima iš televizijos ekranų.

„Pastaruoju metu žuvusieji yra apie 50-ies metų, tai yra savanoriai, kurie išvyko kariauti į Ukrainą. Propaganda paliečia visus", – aiškino R. Gabazovas.

R. Gabazovas sako, kad Baškirijos Respublika, kuri priklauso Rusijos Federacijos Volgos federalinei apygardai, išsirikiuoja pirmoje vietoje pagal karių skaičių, kurie žuvo kare prieš Ukrainą.

„Oficialiais duomenimis, nuostoliai jau siekia apie 150 žmonių – per 150 karo dienų, nors per 10 Afganistano karo metų iš Baškirijos žuvo tik 300 žmonių. Tai yra, per dieną miršta vienas žmogus. Nuostolių, manau, yra daug daugiau, nei skelbiama“, – pabrėžė Gabbazovas.