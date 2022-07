Ekspertas apie savanorius Rusijos kariuomenėje: jiems nerūpi su kuo kariauti

REKLAMA

Tarp nacionalinių respublikų atstovų, pasirašiusių sutartis dėl tarnybos Rusijos kariuomenėje, yra dviejų kategorijų žmonės: vieni yra motyvuoti asmeninių gyvenimo problemų, kiti – ideologiniai savanoriai, juos veikia Rusijos propaganda.

Tokią nuomonę išsakė vienas iš Baškirijos žmogaus teisių organizacijos lyderių Ruslanas Gabbazovas. Jis pažymėjo, kad dažniausiai nacionalinių respublikų, ypač Baškirijos, gyventojai pasirašo sutartis dėl tarnybos Rusijos armijoje, nes nori išspręsti savo asmenines problemas, ypač darbo trūkumą ir finansinius sunkumus.

„Tai yra žmonės, kurie neturi jokių politinių pažiūrų, jiems nerūpi. Rytoj, jei pradės karą broliškame Kazachstane, jie eis kariauti su kazachais, nors jie yra artimiausi mums žmonės“, – aiškino Gabbazovas.

Kartu jis pažymėjo, kad tarp pasirašiusiųjų sutartis kariauti prieš Ukrainą yra nemažai idėjinių savanorių, jie, kaip taisyklė, vyresni ir tiki Rusijos propaganda.

„Neseniai žuvo 50-mečiai, tai yra tie savanoriai, kurie išvyko kariauti į Ukrainą. Propaganda paliečia visus“, – aiškino Gabbazovas.

Žmogaus teisių gynėjas pažymėjo, kad Rusijos Federacijos Volgos federalinei apygardai priklausanti Baškirijos Respublika užima pirmąją vietą Rusijoje pagal karių, žuvusių kare prieš Ukrainą, skaičių.

„Oficialiais duomenimis, nuostoliai jau buvo apie 150 žmonių – per 150 karo dienų, nors iš Baškirijos per 10 Afganistano karo metų žuvo tik 300 žmonių. Tai yra, per dieną miršta po vieną žmogų, bet aš manau, kad tikrieji nuostoliai yra daug didesni“, – pabrėžė Gabbazovas.

Jis pridūrė, kad Rusijoje spaudimas federacijos subjektams, įskaitant Baškirijos Respubliką, niekada nesiliauja.

„Centro, Maskvos, Kremliaus planuose nėra tokio dalyko, kad atpalaidavimas nacionalinėms respublikoms. Atvirkščiai, jie dabar išpumpuos viską iš regionų, nuo kolonijinės provincijos,kaip aš jas vadinu. Kadangi mes esame Baškirija, kaip ir kiti regionai ir nacionalinės respublikos – mes jiems žaliavos priedėlis. Jei anksčiau iš mūsų buvo imami gamtos ištekliai, tai dabar jie iš mūsų ima žmogiškuosius išteklius“, – sakė Gabbazovas.