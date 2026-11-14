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TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Paaiškėjo pirmosios Azijos „Eurovizijos“ nugalėtojas

2026-11-14 19:44 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-14 19:44
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Filipinų dainininkė Carmelle šeštadienį laimėjo pirmąjį Azijos „Eurovizijos“ dainų konkursą. Ji sužavėjo žiūrovus energingu šokių popmuzikos dainos „Sobra-Sobra“ pasirodymu.

Eurovizija Azijoje (AP Photo nuotr.)

Filipinų dainininkė Carmelle šeštadienį laimėjo pirmąjį Azijos „Eurovizijos“ dainų konkursą. Ji sužavėjo žiūrovus energingu šokių popmuzikos dainos „Sobra-Sobra“ pasirodymu.

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Carmelle įveikė 10 kitų konkurso dalyvių didžiajame finale, vykusiame Tailando sostinėje Bankoke. Nugalėtoją lėmė dalyvaujančių šalių nacionalinių komisijų ir viso pasaulio žiūrovų balsai.

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Tailando duetas „Mang x Daou“ užėmė antrąją vietą, energingai atlikęs romantišką popmuzikos kūrinį „Aroma“. Vietnamo atstovė Tóc Tiên liko trečia – žiūrovus sužavėjo jos nuotaikingas pasirodymas ir stilinga sceninė išvaizda atliekant dainą „Em Tiên“.

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Konkurso dalyviai buvo pristatomi po vieną – į sceną išdidžiai mojuodami savo šalių vėliavomis įvažiavo tuktukais – motorinėmis triratėmis transporto priemonėmis, dažnai matomomis Bankoko turistiniuose rajonuose. Tūkstančiai gerbėjų miesto centre esančioje renginio salėje audringais plojimais pasitiko į sceną žengiančius atlikėjus.

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Scenoje pasirodė ypatinga viešnia – bulgarų dainininkė Dara, šiais metais Vienoje vykusio 70-ojo „Eurovizijos“ dainų konkurso nugalėtoja. Ji atliko savo dainą „Bangaranga“.

Europos „Eurovizijos“ konkursas siekia, kad muzika būtų svarbesnė už politiką, tačiau ne kartą buvo įtrauktas į pasaulinių įvykių sūkurį. 2022 metais Rusija buvo pašalinta iš konkurso po plataus masto invazijos į Ukrainą. Konkursą taip pat sukrėtė Izraelio ir „Hamas“ karas Gazos Ruože – jis paskatino protestus prie renginio vietų ir privertė organizatorius sugriežtinti politinių vėliavų demonstravimo taisykles.

Penkios ilgametės konkurso dalyvės – Ispanija, Nyderlandai, Airija, Islandija ir Slovėnija – šių metų konkurse nedalyvavo, taip protestuodamos prieš Izraelio dalyvavimą.

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