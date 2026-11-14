Paaiškėjo pirmosios Azijos „Eurovizijos“ nugalėtojas

Carmelle įveikė 10 kitų konkurso dalyvių didžiajame finale, vykusiame Tailando sostinėje Bankoke. Nugalėtoją lėmė dalyvaujančių šalių nacionalinių komisijų ir viso pasaulio žiūrovų balsai.
Tailando duetas „Mang x Daou“ užėmė antrąją vietą, energingai atlikęs romantišką popmuzikos kūrinį „Aroma“. Vietnamo atstovė Tóc Tiên liko trečia – žiūrovus sužavėjo jos nuotaikingas pasirodymas ir stilinga sceninė išvaizda atliekant dainą „Em Tiên“.
Konkurso dalyviai buvo pristatomi po vieną – į sceną išdidžiai mojuodami savo šalių vėliavomis įvažiavo tuktukais – motorinėmis triratėmis transporto priemonėmis, dažnai matomomis Bankoko turistiniuose rajonuose. Tūkstančiai gerbėjų miesto centre esančioje renginio salėje audringais plojimais pasitiko į sceną žengiančius atlikėjus.
Scenoje pasirodė ypatinga viešnia – bulgarų dainininkė Dara, šiais metais Vienoje vykusio 70-ojo „Eurovizijos“ dainų konkurso nugalėtoja. Ji atliko savo dainą „Bangaranga“.
Europos „Eurovizijos“ konkursas siekia, kad muzika būtų svarbesnė už politiką, tačiau ne kartą buvo įtrauktas į pasaulinių įvykių sūkurį. 2022 metais Rusija buvo pašalinta iš konkurso po plataus masto invazijos į Ukrainą. Konkursą taip pat sukrėtė Izraelio ir „Hamas“ karas Gazos Ruože – jis paskatino protestus prie renginio vietų ir privertė organizatorius sugriežtinti politinių vėliavų demonstravimo taisykles.
Penkios ilgametės konkurso dalyvės – Ispanija, Nyderlandai, Airija, Islandija ir Slovėnija – šių metų konkurse nedalyvavo, taip protestuodamos prieš Izraelio dalyvavimą.
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