TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Paaiškėjo naujausia žinia apie Joe Bideno būklę

2025-10-11 20:39 / šaltinis: BNS
2025-10-11 20:39

Joe Bidenui, kuriam gegužę buvo diagnozuotas prostatos vėžys, taikoma spindulinė ir hormoninė terapija, šeštadienį pranešė buvusio JAV prezidento atstovė.

Vėžio diagnozės sulaukęs Bidenas paviešino jautrią žinutę (nuotr. facebook.com)

Joe Bidenui, kuriam gegužę buvo diagnozuotas prostatos vėžys, taikoma spindulinė ir hormoninė terapija, šeštadienį pranešė buvusio JAV prezidento atstovė.

0

„Prezidentui Bidenui šiuo metu taikoma spindulinė terapija ir hormoninis gydymas – tai prostatos vėžio gydymo plano dalis“, – sakė atstovė.

Gegužę 82 metų J. Bideno biuras paskelbė, kad jam diagnozuotas agresyvios formos prostatos vėžys, kuris yra išplitęs ir į kaulus.

„Vėžys paliečia mus visus. Kaip daugelis jūsų, mudu su (žmona) Jill (Džil) žinome, kad stipriausi būname tada, kai sunkiausia“, – tuo metu socialiniame tinkle „X“ parašė J. Bidenas

„Dėkojame už jūsų meilę ir paramą“, – pridūrė jis.

Bidenų šeima per daugelį metų ne kartą susidūrė su vėžiu. 2015 metais nuo smegenų vėžio mirė J. Bideno sūnus Beau Bidenas. Jo žmonai Jill Biden buvo pašalinti du vėžiniai dariniai. 

Prostatos vėžys yra labiausiai paplitęs vyrų vėžys. Amerikos vėžio draugijos (ACS) duomenimis, šis vėžys diagnozuojamas kas aštuntam vyrui JAV.

Nors anksti diagnozuotas prostatos vėžys yra lengviau ir efektyviau gydomas, tai antra pagal dažnumą vyrų mirties priežastis. 

Hormonų terapija yra standartinis gydymo būdas, kuris gali sumažinti navikus ir sulėtinti vėžio augimą, tačiau tai nėra vaistas.

