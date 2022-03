Paaiškėjo likviduotų Kadyrovo karių pagrindinis tikslas Ukrainoje: taikinys – Zelenskis

Unian.net korespondentui A. Danilovas komentavo, kad speciali operacija, kurią turėjo atlikti Kadyrovo kariai, buvo žinoma.

A. Danilovas taip pat paaiškina, kad iš viso veikė dvi Kadyrovui nuolankių karių grupės, kurios buvo iš anksto stebimos.

„Gavome informacijos iš FSB (Rusijos Federalinės saugumo tarnybos – red. past.) atstovų, kurie šiuo metu neišreiškė noro dalyvauti šiame kruviname kare. <...> Buvo sunaikinta ta R. Kadyrovo elitinė grupė“, – komentavo jis.

Vasario 15 d. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad Rusijos pagrindinis taikinys, siekiant atimti gyvybe, buvo jis pats, o vėliau ir jo šeimos nariai.

Alexey Danilov announced the liquidation of a group of Kadyrovites who planned to kill Zelensky. pic.twitter.com/qa245WqfER