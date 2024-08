Orams visame pasaulyje gresia tapti neprognozuojamais: pokyčiai galimi jau kitąmet

Poliariniai sūkuriai – tai stiprios stratosferos oro srovės, kurios žiemos mėnesiais cirkuliuoja virš Arkties ir Antarktidos, sulaikydamos šaltą orą virš polių. Juos supa ir uždaro atmosferos sraujymės (ypatingai greitai judančio oro srautai – vėjai), kurios tarsi barjerai neleidžia šiam lediniam poliariniam orui plisti į vidutines platumas.

Tačiau kartkartėmis virš Arkties esančioje stratosferoje smarkiai pakyla temperatūra ir slėgis, todėl šiaurinis poliarinis sūkurys destabilizuojasi ir suskyla, pakeičia kryptį arba suyra. Kai tai įvyksta, atmosferos sraujymė iškraipoma, todėl lediniai Arkties vėjai veržiasi toliau į pietus nei paprastai, o šiltas oras įtraukiamas į poliarinį regioną.

Šis reiškinys, žinomas kaip staigus stratosferos atšilimas (angl. sudden stratospheric warming, SSW), sukėlė didelį šaltį, kuris 2019 m. užklupo dalį JAV. 2024 m. pradžioje dėl stratosferos slėgio svyravimų šiaurinis poliarinis sūkurys du kartus pakeitė kryptį ir į šiaurinį pusrutulį atnešė šalčio bangų, nors nė vienas iš šių įvykių nebuvo pakankamai stiprus, kad reikšmingai pakeistų atmosferos sraujymės formą.

