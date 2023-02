Nyderlandai išsiunčia keletą Rusijos diplomatų

Šis Nyderlandų sprendimas gali dar paaštrinti diplomatinį ginčą tarp dviejų valstybių, kuris kilo netrukus po to, kai, Rusijai prieš beveik metus pradėjus karinę invaziją į Ukrainą, kilo karas Europos rytiniame flange.

„Nors Nyderlandai daug kartų mėgino rasti sprendimą, Rusija ir toliau bando į Nyderlandus atsiųsti žvalgybos pareigūnų po diplomatine priedanga“, – pareiškime pažymėjo užsienio reikalų ministras Wopke Hoekstra (Vopkė Hukstra).

„Negalime to leisti ir to neleisime.“

Ministras pridūrė, jog tebėra „svarbu užtikrinti, kad ambasados, kaip ryšio kanalas, tęstų veiklą, net ir dabar, kai santykiai su Rusija yra sunkesni negu kada anksčiau“.

Rusijos diplomatams buvo nurodyta per dvi savaites išvykti iš šalies. Be to, buvo liepta iki antradienio uždaryti Rusijos prekybos biurą Amsterdame.

Nyderlandų vyriausybė taip pat pareiškė, kad Maskva vis atsisako išduoti vizas Nyderlandų diplomatams, kurių trūksta šalies konsulate Sankt Peterburge ir ambasadoje Rusijos sostinėje.

Dėl personalo trūkumo Nyderlandų generalinis konsulatas Sankt Peterburge pirmadienį uždaromas, tačiau ambasada tęs veiklą.

Netrukus po Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios Nyderlandų vyriausybė išsiuntė iš šalies 17 Rusijos žvalgybos pareigūnų. Rusija savo ruožtu išsiuntė 15 Nyderlandų diplomatų.

Rusijos ambasada Hagoje į naujienų agentūros AP elektroniniu paštu atsiųstą prašymą pakomentuoti padėtį kol kas neatsakė.