Nusipirko kruasaną, o nuo kortelės dingo 1706 eurai: paaiškėjo neįtikėtina priežastis

Šokas laukė po dviejų savaičių, rašo „Onet“. Kai organizacijos „Pro Senectute“ konsultantė peržiūrėjo pagyvenusios moters banko sąskaitos išrašus, ji pastebėjo, kad kepyklos naudai buvo nuskaičiuota 1612,14 Šveicarijos franko (apie 1706 eurus) suma.
Bankas klientę nukreipė tiesiai pas pardavėją. Kaip patvirtino žurnalo „Beobachter“ konsultacijų centras, toks sprendimas buvo teisingas. Asmuo, kuris mokėjimo terminale PIN kodu patvirtina mokėjimą, formaliai sutinka, kad pinigai būtų nuskaičiuoti. Todėl dėl galimo pinigų grąžinimo reikia kreiptis tiesiai į pardavėją.
Pagyvenusi moteris susisiekė su kepykla.
„Kepyklos vadovė buvo nepaprastai mandagi ir patikino mane, kad nedelsdama imsis spręsti šį klausimą“, – prisimena ji.
Tačiau problema buvo ta, kad kasos sistemoje nebuvo jokių duomenų apie tokio dydžio sumą.
Techninė problema sistemų sandūroje
Tik pasikonsultavus su mokėjimo terminalų tiekėju pavyko įminti šią mįslę. Pinigai iš tiesų buvo nuskaičiuoti, tačiau dėl techninės problemos ši operacija nepasirodė nei kasos sistemoje, nei kepyklos banko sąskaitoje.
Kaip paaiškino kepyklos pardavimų palaikymo skyriaus darbuotoja Nina Vogel, būtent todėl kepykla pati nesusisiekė su Susanne Weber. Įprastai neįprastai didelės sumos pastebimos atliekant kasdienius atsiskaitymų patikrinimus, todėl jų priežastis gana greitai išsiaiškinama.
„Kadangi mums teko susisiekti su mūsų terminalo tiekėju, pinigai buvo grąžinti tik rugpjūčio pabaigoje“, – sakė N. Vogel.
Programuotojai šiuo metu aiškinasi techninę duomenų perdavimo klaidą, dėl kurios pinigų grąžinimas užtruko. Tikimasi, kad tai padės išvengti panašių situacijų ateityje.
N. Vogel mano, kad tokia didelė suma galėjo būti nuskaičiuota dėl klaidos naudojantis terminalu. Įrenginyje galima įvesti ne tik procentinį arbatpinigių dydį, bet ir konkrečią norimą sumą.
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