Nuotrauka, verta milijono: fotografas papasakojo, kaip nufotografavo Trumpą kliudžiusią kulką

Anot jų, mitingas prasidėjo kaip ir bet kuris kitas renginys.

Anot AP fotografo Evano Vucci, buvęs prezidentas D. Trumpas užlipo į sceną, pasisveikino su savo šalininkais ir pradėjo kalbą.

Tada akimirksniu kilo chaosas.

E. Vucci pasakoja, kad prieš išpuolį buvo priešais sceną. Netrukus jis netoliese išgirdo kelis šūvius ir iš karto suprato, kad jie buvo paleisti iš ginklo.

„Tą akimirką nukreipiau savo objektyvą į sceną ir pamačiau, kaip slaptosios tarnybos agentai ateina ir dengia (D. Trumpą – red. past.). Nuo tada tiesiog perėjau į darbo režimą ir pradėjau dirbti savo darbą“, – prisimena jis.

Kol daugelis mitingo dalyvių slėpėsi, E. Vucci ir kiti fotožurnalistai ėmėsi darbo.

„Bandžiau rasti geriausią kampą, kad galėčiau pamatyti prezidentą“, – prisiminė jis.

„Ir tada mintyse pradedu galvoti: gerai, kaip jis iš čia ištrūks? Kur jie jį nuveš? Ką jie ruošiasi daryti? Galiausiai jis atsistojo, ir aš žinojau, kad jie ketina jį nuvesti į kitą scenos pusę, todėl nubėgau į kitą scenos pusę“, – pasakoja fotografas.

E. Vucci nufotografavo slaptosios tarnybos agentus, padedančius D. Trumpui atsistoti ir nuvedančius jį į saugią vietą.

Kitas fotografas iš „New York Times“ Douglas Millsas prezidentus fotografuoja jau daugiau nei 40 metų. Jis sako, kad per šį laiką dar nebuvo patyręs nieko panašaus.

Prieš fotografavimą D. Millsas judėjo aplink sceną, fotografuodamas D. Trumpą įvairiais rakursais, kol apsistojo tiesiai po tribūna ir pažvelgė į viršų. Tada jis išgirdo šūvius. Iš pradžių vyras pagalvojo, kad garsą skleidė motociklas arba traktorius.

Būtent tuo metu D. Millsas ir užfiksavo vieną garsiausių išpuolio nuotraukų. Vis dėlto jam prireikė laiko, kad tai suprastų.

Kurį laiką po to, kai D. Trumpas buvo išgabentas į saugią vietą, D. Millsas peržiūrinėjo savo nuotraukas ir siuntė jas savo redaktoriams.

Jis žinojo, kad jo nuotraukose užfiksuota akimirka, kai D. Trumpą pakirto kulka – keliose nuotraukose buvo galima lengvai pamatyti, kaip D. Trumpas kalba, o paskui ištiesia ranką prie dešinės ausies.

Tačiau jo redaktorė Jennifer Mosbrucker jam pranešė, kad jis užfiksavo kai ką neįtikėtina.

A remarkable photo captured by my former White House Press Corps colleague Doug Mills.



Zoom in right above President Trump’s shoulder and you’ll see a bullet flying in the air to the right of President Trump’s head following an attempted assassination. pic.twitter.com/FqmLBCytoW