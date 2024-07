Nuo karo pradžios į užsienį pabėgo daugiau kaip 600 000 rusų

Oficialios Maskvos informacijos apie išvykusiųjų skaičių nėra.

„The Bell“ nurodo skaičiavimus atlikęs remdamasis migracijos tarnybų duomenimis. Iš viso esą buvo gauti duomenys iš daugiau kaip 70 šalių. Tai, pavyzdžiui, duomenys apie naujai išduotus leidimus gyventi šalyje ar prašymai suteikti politinį prieglobstį. Vis dėlto, pasak portalo, duomenys nėra išsamūs, nes kai kurios rusų pamėgtos užsienio šalys, pavyzdžiui, Tailandas, Azerbaidžanas ar Kipras, į paklausimus neatsakė.

Kitos šalys, tokios kaip Jungtiniai Arabų Emyratai, kur prasidėjus karui taip pat persikėlė daug rusų, į skaičiavimus visai nebuvo įtrauktos. Tarp emigravusių rusų gali būti ne tik karo priešininkų, bet ir daug žmonių, kurie kitur vykdo verslą, kad apeitų sankcijas.

Į Europą pabėgusių rusų skaičius yra santykinai nedidelis, be kita ko, todėl, kad ES greitai uždarė sienas į Rusiją. Be to, vien tik atsisakymas eiti į kariuomenę nėra priežastis suteikti politinį prieglobstį. Todėl iš ES šalių tik Vokietija (+36 000) ir Ispanija (+16 000) patenka į rusų emigrantų tikslo šalių dešimtuką.