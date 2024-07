Norintiems mesti rūkyti – svarbi ekspertų žinia: šie žingsniai padės lengvai atsikratyti įpročio

Apie tai rašo leidinys „Meduza“.

Kaip mesti rūkyti?

Geriau vienu metu naudoti kelis metodus. Rūkantis žmogus – nesvarbu, ar jis vartoja įprastą tabaką, ar elektronines cigaretes – dažnai yra priklausomas nuo nikotino. Ši priklausomybė sukelia pokyčius smegenyse.

Be to, yra ir įprotis: atsitraukti pertraukėlėms dirbant ar stresinėje situacijoje nusiraminti cigarete. Todėl rekomenduojama derinti vaistus ir konsultacijas su specialistais.

Be to, galima kreiptis į gydytoją. Jis ne tik gali išrašyti receptinius vaistus, bet ir gali padėti sudaryti planą, kaip mesti rūkyti bei atsakyti į visus kylančius klausimus.

Pažymima, kad svarbus nenutrūkstamas bendravimas su mesti rūkyti bandančiu pacientu. Vienkartinės rekomendacijos gali būti ne tokios vaisingos.

REKLAMA

REKLAMA

Nuolatinę paramą kelyje gali suteikti ir bet kuris kitas asmuo, kuris yra baigęs specialius mokymus šiuo klausimu. Teigiama, kad kai kur galima rasti klinikas, kurios specializuojasi dirbant su šios priklausomybės atsisakymu. Be to, kai kuriose šalyse veikia pagalbos linijos, teikiančios konsultacijas metantiems rūkyti.

REKLAMA

Ką reikia žinoti

Štai PSO patarimai, kurie gali padėti mesti rūkyti.

suplanuokite konkrečią dieną, kada ketinate mesti rūkyti (geriau, kad tą dieną nebūtų per daug streso ir nerimo);

svarbu mesti rūkyti iš karto, o ne palaipsniui (jei jau nusprendėte mesti palaipsniui, tuomet nustatykite dieną, kada surūkysite paskutinę cigaretę);

perspėkite aplinkinius, kad jie jums padėtų ar bent netrukdytų, ragindami padaryti dar vieną „pertraukėlę“;

sudarykite sąrašą, kodėl norite mesti rūkyti ir sunkiomis akimirkomis remkitės juo;

išsiaiškinkite, kas sukelia norą rūkyti ir pasistenkite vengti tokių situacijų;

pagalvokite, kaip atitraukti dėmesį, kai kils didelis noras rūkyti (tai truks kelias minutes);

jei jau metėte rūkyti, prisiminkite, kas jums tada padėjo;

stebėkite savo mitybą, būkite fiziškai aktyvūs (tai būtina, jei nenorite priaugti svorio, kas dažniausiai nutinka metusiems rūkyti).

REKLAMA

REKLAMA

Tačiau PSO mano, kad vien skaityti tokias rekomendacijas nėra labai efektyvu. Svarbu, kad visa tai jums padėtų įgyvendinti specialistas. Mesti rūkyti sunku. Ypač dėl to, kad tenka keisti savo įpročius: pavyzdžiui, bus mažiau priežasčių bendrauti su draugais ir kolegomis, su kuriais anksčiau išeidavote pertraukai parūkyti. Todėl idealiu atveju reikėtų rasti specialistą, kuris jus palaikys procese ir pateiks rekomendacijas, kaip elgtis.

Yra vaistų, padedančių mesti rūkyti

Yra keletas variantų. PSO veiksmingiausiu įvardija receptinį vaistą varenikliną. Jis padeda sumažinti simptomus, atsirandančius dėl nikotino vartojimo nutraukimo. Šis vaistas su receptu parduodamas ir Lietuvoje.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kitas veiksmingas būdas – naudoti gryną nikotiną. Be to, rekomenduojama naudoti kombinuotą gydymą. Tai yra, naudokite pleistrus, o jei yra akimirkų, kai tikrai norite rūkyti, naudokite greitai veikiančias priemones, tokias kaip kramtomosios tabletės, pastilės ar purškalas. Visi jie parduodami be recepto.

Kitas vaistas, kurį rekomenduoja PSO, yra bupropionas. Jis taip pat parduodamas Lietuvoje. PSO taip pat rekomenduoja ir citiziną . Jis veikia panašiai kaip vareniklinas, tai yra, mažina nemalonius simptomus. Jis taip pat parduodamas Lietuvoje, jam nereikia recepto.

PSO pažymi, kad geriausių rezultatų metant rūkyti galima pasiekti kombinuojant gydymą.

PSO pateikia ir kitas rekomendacijas. Pavyzdžiui, pasitelkti programėles telefone. Viena iš jų – kuri skaičiuotų jūsų sutaupytus pinigus metus rūkyti.