„Niekas mūsų nesustabdys“: kartvelus įkvėpė Baltijos šalių ministrų vizitas

Tik ant sienų prie parlamento rūmų esantys užrašai išduoda, kad vakarais čia ateina dešimtys tūkstančių ant valdžios piktų žmonių, kaltinančių ją trapios Sakartvelo demokratijos žlugdymu.

„F***k Russia“ („Velniop Rusiją“), „Tbilisi is a capital city of Europe“ („Tbilisis yra Europos sostinė“), „We want EU“ (liet. „Mes norime Europos Sąjungos“) – tokie ir panašūs užrašai anglų ir kartvelų kalbomis matomi ant parlamento ir aplinkinių pastatų sienų.

Šitaip žmonės protestuoja prieš vadinamąjį „užsienio įtakos“ įstatymą, šį antradienį priimtą valdančiosios partijos „Sakartvelo svajonė“ balsais.

Turbūt geriausiai protestuotojų nuotaikas iš užrašų kartvelų kalba atspindi ant parlamento pastato kolonų užrašytas šūkis – „Šita šalis yra mūsų“.

„Jei jie nesutvarkys dirbančių šitame pastate, niekas nepasikeis“, – rodydama į parlamentą, BNS sakė 72 pensininkė Irina.

„Turime nuversti Bidziną Ivanišvilį“, – pridūrė ji.

Moters paminėtas kartvelų oligarchas neužima jokių oficialių pareigų vykdomosiose institucijose, bet jo įkurta „Sakartvelo svajonė“ kontroliuoja Sakartvelo politinį gyvenimą. Apie B. Ivanišvilį iš vietinių Tbilisio gyventojų gali išgirsti įvairiausių epitetų, nuo „pilkasis kardinolas“ iki „narcizas“.

Būtent jo, o ne premjero ar parlamento pirmininko pavardę skanduoja ir rusų laivo kryptimi kiekvieną vakarą siunčia tūkstančiai protestuotojų.

Tikisi, kad ministrų vizitas pakeis valdžios poziciją

Trečiadienio vakarą, kai BNS stebėjo eilinį kartvelų mitingą prie parlamento, į protesto akciją susirinko apie 30 tūkst. žmonių.

Prie jo prisijungė ir Tbilisyje viešėjęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis su Estijos ir Islandijos kolegomis.

29 metų aktyvistas Laša BNS pasakoja, kad protestai prie parlamento kiekvieną dieną prasideda apie 17 val., kai savo akciją pradeda studentai ir mokiniai.

Vėliau žmonių skaičius ūgteli apie 19 val., o piką protestai pasiekia apie 21 val. – nuo maždaug tada iki vidurnakčio Tbilisio gatvėse pilna žmonių su Sakartvelo, Europos Sąjungos, Ukrainos vėliavomis, švilpukais, dūdomis.

„Tęsime tai iki pergalės, bet mums reikia pagalbos iš Vakarų, iš Jungtinių Valstijų. Mums reikia, kad būtų pritaikytos sankcijos Vyriausybei ir B. Ivanišviliui“, – sakė Laša.

„Mes bandome nepavargti, protestuoti kiekvieną dieną, daryti viską, ką galime, bet taip amžinai nebus“, – pridūrė jis.

Trečiadienį Tbilisyje viešėjo Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis su kolegomis iš Baltijos šalių ir Islandijos. Lašos teigimu, šie vizitai protestuotojams teikia vilties.

„Užsienio reikalų ministrai yra svarbūs jūsų valstybėse, jie turi aiškią poziciją apie šį įstatymą, apie mūsų valdžią, apie mūsų kryptį. Tikiuosi, kad šitas vizitas pakeis mūsų Vyriausybės poziciją“, – kalbėjo Laša.

Pavakare prie parlamento sutikta 16 metų moksleivė Mari mano, kad ministrų vizitas parodo, kad Vakarai yra protestuotojų pusėje.

„Vizitas gali turėti įtakos, bet bus labai sunku, nes dabartinė Vyriausybė jau pardavė šalį“, – sakė ji.

Mergina pasakojo, kad net jei prasidėtų karas, ji nepaliktų Sakartvelo ir eitų jo ginti.

„Aš nieko nebijau, bet mano širdis plyšta, kad mano pačios žmonės mane pardavė dar prieš tai, kai priešas tarė žodį. (...) Tai nėra Sakartvelo vyriausybė, tai yra Rusijos vyriausybė“, – teigė Mari.

„Mane gniuždo, kad ir jie, ir aš sakome, kad mes esame kartvelai. Kartvelai, kurie naudojasi rusiškais metodais, nėra kartvelai“, – tvirtino ji.

„Nieko bendro su s*****a Rusija“

Nors protestai Tbilisyje prasidėjo prie parlamento rūmų, pastarosiomis savaitėmis dėl didelio žmonių kiekio, pasisakantieji prieš valdžią būriuojasi keliuose miesto vietose, viena iš jų – Didvyrių aikštėje. Vakaro metu protestuotojai iš šios aikštės pajuda link parlamento ir taip nuolat maišosi.

Nuo Didvyrių aikštės link parlamento einanti sutikta 19 metų studentė Elenė BNS sakė, kad itin vertina užsienio reikalų ministrų vizitą.

„Mums labai svarbu turėti tokią paramą, nes mes esame maža šalis, mes labai stipriai stengiamės artėti prie Europos. Mes nenorime nieko bendro turėti su s*****a Rusija“, – sakė Elenė.

Jos nuomone, ministrų vizitas gali prisidėti prie to, kad šalies valdantieji pakeistų savo pozicijas.

„Kiekviena maža detalė yra svarbi, jos viena po kitos susidės ir tai pakeis Sakartvelo kryptį“, – įsitikinusi mergina.

36 mokytojas Giorgijus mano, kad ministrų vizitas motyvuos Sakartvelo žmones.

„Tai įgalina mus padaryti dar daugiau. Aišku, kaip matome, mes ir taip gana galingi, protestuojame jau virš mėnesio, bet tokia parama suteikia mums dar daugiau aistros siekti tikslo“, – teigė jis.

„Siaubingas kelias“

Trečiadienį Baltijos šalių ir Islandijos diplomatijos vadovai vizitą pradėjo susitikimu su Sakartvelo prezidente Salome Zurabišvili, kuri ministrus informavo, kad vetuos „užsienio įtakos“ įstatymą. Visgi to veikiausiai nepakaks teisės aktui atšaukti, nes valdančioji partija turi pakankamai parlamentarų atmesti veto.

Vėliau ministrai susitiko su „Sakartvelo svajonei“ priklausančiais premjeru, parlamento vadovu, taip pat opozicinėmis partijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kurias priimtas prieštaringai vertinamas įstatymas tiesiogiai ir paliestų.

„Mes Sakartvelo valdantiesiems pasakėme, kad tai daug daugiau, nei įstatymas. Šalies vyriausybė kreipia Sakartvelą nuo Europos Sąjungos. Tai buvo labai aiški mūsų žinutė – bus pasekmės“, – žurnalistams sakė Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna (Margusas Cachna).

Lietuvos diplomatijos vadovas BNS sakė, kad po susitikimų su Sakartvelo valdančiaisiais nėra iki galo yra įtikintas, kad jie supranta galimas pasekmes.

„Susilaukėme ir galbūt tokio skeptiško požiūrio, kad ES yra ir anksčiau išreiškusi nepasitenkinimą įstatymais, kurie po to nebuvo taisyti ir liko tokie patys. (...) Man susidarė įspūdis, kad jie ir šį kartą tikisi tokio lengvo išėjimo, pagrūmota pirštu, žmonės nurims, galbūt pagrindiniai protestų įkvepėjai bus suimti“, – teigė ministras.

G. Landsbergis pasakojo susidaręs vaizdą, kad „užsienio įtakos“ įstatymas skirtas užgniaužti kritiką Vyriausybei ir numalšinti visuomenėje kylantį nepasitenkinimą.

„Tai yra siaubingas kelias, Sakartvelui tuo keliu einant būtų didelė netektis“, – sakė ministras.

Jis tikisi, kad valdantieji, išgirdę protestuotojų ir Vakarų kritiką, prezidentei vetavus įstatymą, negrąžins teisės akto atgal svarstyti parlamentui.

„Jeigu tai neatsitiktų, tai mūsų žinia buvo tokia, kad tie žingsniai, kuriuos Sakartvelas padarė – kaip vizų fasilitavimo mechanizmas ar kandidatės į ES statutas – nėra amžini. Tos sąlygos leidžia pradėti diskusiją (...), kad tai gali būti keičiama. Aš tokių variantų neatmesčiau“, – kalbėjo G. Landsbergis.

„Į Europą“

Ministrų vizitą Sakartvele užbaigė jų apsilankymas proteste prie parlamento. Ant scenos kartu su nevyriausybinių organizacijų atstovais lipo G. Landsbergis, M. Tsahkna, Islandijos užsienio reikalų ministrė Thordis Kolbrun Reykfjord Gylfadottir (Tourdis Kolbrun Reikfiord Gilfadoutir). Vienintelė Latvijos ministrė Baiba Bražė nusprendė nevykti į protestą.

Tai ne pirmas kartas, kai Lietuvos valdžios atstovai kartu su partneriais vyksta į Sakartvelą parodyti solidarumo su šia Kaukazo valstybe kertiniu jai metu.

2008 metų rugpjūtį, praėjus kelioms dienoms nuo Sakartvelo karo su Rusija pradžios, prezidentas Valdas Adamkus su kolegomis jau vaikščiojo Tbilisio gatvėmis su kolegomis iš Lenkijos, Ukrainos, Latvijos ir Estijos.

Kartvelai taip pat prisimena 2018 metais vykusį nacionalinės šventės minėjimą, kuriame prezidentė Dalia Grybauskaitė sveikinimo kalbą perskaitė jų kalba.

Kartvelų kalba į minią Lietuvos politikas kreipėsi ir šįkart.

„Aš jūsų klausiu – sad mivdivart? (liet. kur einate?)“ – baigdamas kalbą į protestuotojus kreipėsi G. Landsbergis.

„Evropashi! (liet. į Europą!)“ – jam suriko minia.