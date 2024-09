Netikėtas ukrainiečių sprendimas karo įkarštyje: vestuvės – nuotoliu per programėlę

Tai yra pirmoji programėlė, leidžianti sudaryti santuoką internetu. Be to, ji padeda ukrainiečiams atnaujinti kariuomenės registracijos duomenis, sekti Rusijos atakas ir sekti elektros energijos tiekimo nutraukimo grafikus, skelbia „Kyiv Independent“.

(11 nuotr.) FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje

Sunku tuoktis fronte

Ukrainietis Romanas į kariuomenę įstojo prasidėjus Rusijos plataus masto invazijai ir daugiau nei metus kovojo fronte. Jis supranta, kaip sunku tuoktis fronte, nes baimė, kad taip ir neišvysi savo partnerės, reali.

Romanas ir Svitlana susipažino 2016 m. Kanadoje per stažuotę. Romanas jai pasipiršo 2022 m. rugsėjį per atostogas kalnuose, tačiau dėl plataus masto invazijos ir artimų draugų netekties jie atidėjo vestuves. 2024 m. pora norėjo švęsti savo vestuves su artimaisiais ir nusprendė susituokti vaizdo skambučiu per „Dija“ programėlę.

REKLAMA

REKLAMA

Jų ceremonija truko 20 minučių – ilgiau nei įprastai dėl interneto problemų ir smarkaus lietaus.

Užsiregistravo daug porų

Pirmąjį savaitgalį, kai „Dija“ programėlėje tapo prieinama santuokos funkcija, internetu susituokė trys poros. Nuo to laiko, pasak skaitmeninės transformacijos ministro Michailos Fiodorovo, užsiregistravo 30 tūkst. porų.

Kai programėlė veiks pilnu pajėgumu, nebereikės lankytis civilinės metrikacijos įstaigose, o skaitmeninis santuokos liudijimas atsiras tiesiai programėlėje. Tada bus galima užsisakyti fizinį dokumentą, kuris bus siunčiamas paštu. Beje, dokumentas pasirašomas naudojant veido atpažinimo technologijas.