Netanyahu persigalvojo dėl naujojo žvalgybos vado skyrimo

„Ministras pirmininkas padėkojo viceadmirolui E. Sharvitui už norą imtis pareigų, tačiau informavo jį, kad po svarstymų ketina kalbėtis su kitais kandidatus“, – teigiama jo biuro pranešime.

Praėjus kelioms valandoms po paskelbimo apie buvusio karinio laivyno vado E. Sharvito skyrimą vadovauti žvalgybai, pasirodė pranešimų, esą jis buvo tarp dešimčių tūkstančių izraeliečių, kurie 2023 m. dalyvavo protestuose prieš B. Netanyahu vyriausybės bandymus reformuoti teismų sistemą.

Izraelio žiniasklaida taip pat priminė, kad 36 metus kariuomenėje tarnavęs E. Sharvitas palaikė 2022 m. susitarimą su Libanu dėl jūrinės sienos, kuriam B. Netanyahu priešinosi.

REKLAMA

REKLAMA

Be to, paaiškėjo, kad buvęs karinių jūrų pajėgų vadas yra parašęs straipsnį, kritikuojantį JAV prezidento Donaldo Trumpo politiką klimato kaitos srityje. Dėl to E. Sharvito skyrimą sukritikavo ir ištikimas D. Trumpo sąjungininkas senatorius Lindsey Grahamas.

REKLAMA

„Nors tai yra neginčijama tiesa, kad Amerika neturi geresnio draugo už Izraelį, Eli Sharvito skyrimas naujuoju „Shin Bet“ vadovu yra itin problemiškas“, – pirmadienį socialinėje platformoje „X“ rašė L. Grahamas.

„Didesnio Izraelio valstybės rėmėjo už prezidentą D. Trumpą nėra buvę. Eli Sharvito pareiškimai apie prezidentą D. Trumpą ir jo politiką sukels nereikalingą įtampą kritiniu metu. Mano patarimas draugams izraeliečiams būtų pakeisti kursą ir atlikti išsamesnį (kandidatų) patikrinimą,“ – teigė senatorius.

REKLAMA

REKLAMA

B. Netanyahu apie E. Sharvito kandidatūrą paskelbė nepaisydamas aršių protestų, kilusių po to, kai jis paskelbė atleidžiąs dabartinį „Shin Bet“ vadovą Roneną Barą dėl „pasitikėjimo trūkumo“. Įtampa tarp vyriausybės vadovo ir žvalgybos vado tvyrojo jau seniai.

Po kovą B. Netanyahu paskelbto sprendimo atleisti R. Barą kilo masinės demonstracijos. Aukščiausiasis teismas laikinai sustabdė atleidimo procesą.