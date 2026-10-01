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TV3 naujienos > Užsienis

Neramumai Sirijoje: per išpuolį prieš autobusą žuvo septyni žmonės

2026-10-01 06:46 / šaltinis: BNS
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2026-10-01 06:46
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Sirijos centrinėje dalyje trečiadienį per ginkluotą išpuolį prieš autobusą žuvo septyni žmonės, o dar keturi buvo sužeisti, pranešė Sirijos valstybinė naujienų agentūra „Sana“.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Sirijos centrinėje dalyje trečiadienį per ginkluotą išpuolį prieš autobusą žuvo septyni žmonės, o dar keturi buvo sužeisti, pranešė Sirijos valstybinė naujienų agentūra „Sana“.

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Homso provincijoje įvykdyto išpuolio vykdytojai kol kas nėra nustatyti, pridūrė agentūra „Sana“.

Tarp autobuso keleivių buvo „privačios įmonės inžinieriai ir darbuotojai“

Anonimiškai kalbėjęs saugumo šaltinis iš pradžių naujienų agentūrai AFP nurodė preliminarius duomenis apie penkis žuvusiuosius.

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Pasak saugumo šaltinio, tarp autobuso keleivių buvo „privačios įmonės inžinieriai ir darbuotojai“ bei vienas Sirijos elektros energijos bendrovės darbuotojas, kuris taip pat pateko į aukų sąrašą.

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Žmogaus teisių stebėsenos organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ nurodė, kad visos aukos priklausė alavitų mažumai, kuri yra patyrusi išpuolių, įskaitant 2025-aisiais pakrantėje įvykdytas žudynes, nusinešusias daugiau nei 1,4 tūkst. gyvybių.

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Sirijos institucijos susiduria su dideliais saugumo iššūkiais nuo Basharo al Assado (Bašaro Asado) režimo žlugimo 2024-ųjų pabaigoje, kai Damaske ir jo apylinkėse įvyko ne vienas išpuolis.

Kiek anksčiau, prieš minėtą išpuolį prieš autobusą, valstybinė žiniasklaida pranešė apie sprogimą dujotiekyje netoli vienos iš pagrindinių šalies elektrinių prie Damasko – tai įvyko praėjus dviem dienoms po kito dujotiekio sabotažo Rytų Sirijoje.

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Rugpjūčio 22-ąją per bombos sprogimą autobuse, vežusiame Sirijos vidaus saugumo pajėgų narius netoli Damasko, buvo sužeisti keli žmonės.

Rugpjūčio pradžioje per autobuso sprogimą Džaramanos mieste netoli Damasko, kuriame gyvena krikščionių ir drūzų bendruomenės, buvo sužeista 14 žmonių.

Liepą du sprogimai nugriaudėjo netoli viešbučio, kuriame oficialaus vizito metu buvo apsistojęs Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas), nors paties vizito metu jo ten nebuvo.

Per tuos sprogimus vienas žmogus žuvo, o 36 buvo sužeisti. Institucijos vėliau paskelbė, kad atsakingi asmenys buvo sulaikyti, ir nurodė, jog jie priklausė „Islamo valstybės“ grupuotei.

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