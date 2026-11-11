Neramumai Italijoje: evakuota apie 300 mokyklų

Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni pareiškime nurodė, kad nėra jokių duomenų apie „konkretų pavojų“ šalies mokykloms, o grasinimais veikiausiai siekiama „sukelti nerimą ir susirūpinimą“.
Ji pranešė, kad vyksta tyrimai, o vėliau trečiadienį jos iniciatyva bus surengtas ministrų pasitarimas.
Nusitaikė ir premjerę
Italijos žiniasklaidos, įskaitant naujienų agentūrą „LaPresse“, gautose anoniminio elektroninio laiško kopijose taip pat buvo grasinama G. Meloni.
„Jūsų ministrės pirmininkės automobilio variklyje padėjome bombą“, – rašoma laiške, kurio siuntėjas prisistatė Michailu Andropovu, Mizogistano provincijos vadovu, praneša naujienų agentūra ANSA.
Premjerė savo pareiškime asmeniškai jai skirto grasinimo nekomentavo, o jos biuras iš karto komentaro nepateikė.
Švietimo ministras Giuseppe Valditara pareiškė, kad grasinimų elektroniniu paštu sulaukė 300 mokyklų, pranešė naujienų agentūra „LaPresse“. Švietimo ministerija į prašymą patvirtinti šią informaciją iš karto neatsakė.
Romos Mamianio gimnazijoje mokiniai išėjo į gatvę, pamanę, kad nuskambėjęs signalas skelbia pertrauką. Apie grasinimą susprogdinti bombą jie sužinojo tik išėję į lauką.
„Sako, kad tai buvo perspėjimas apie bombą, nes buvo gautas Rusijos programišių elektroninis laiškas, kuriame jie grasino visus nužudyti. Tai buvo labai žiaurus grasinimas“, – kalbėjo 18-metė moksleivė Anita Bartocci.
Vidaus reikalų ministras Matteo Piantedosi savo ruožtu teigė, kad kalbėti apie koordinuotus veiksmus, susijusius su šiais incidentais, dar per anksti.
„Bet koks pareiškimas iškart po tokių įvykių gali būti skubotas ar netinkamas. Kalbėti apie koordinuotus veiksmus dar per anksti. Ar šie veiksmai buvo koordinuoti, turi nustatyti bylą tiriantys pareigūnai“, – Orvjeto mieste sakė M. Piantedosi.
„Vyksta virtinė incidentų, kurie gali būti susiję su mėginimais atkartoti kitų veiksmus ir kuriuos vienija bendras tikslas – grasinimai, kurie, laimei, dažnai pasirodo esantys nepagrįsti, apkrauti valstybės institucijų išteklius“, – paaiškino jis.
Užsienio reikalų ministras Antonio Tajani šeštadienį atskleidė, kad jo asmens duomenys buvo nutekinti į vadinamąjį tamsųjį internetą – šifruotą interneto dalį. G. Meloni dėl pastarojo incidento apkaltino prorusiškus programišius.
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