Neramios dienos Trumpui: per 72 valandas turi surasti 500 mln. dolerių arba neteks savo turto

Naujoji D. Trumpo drama susijusi su jo pastangomis surasti užstatą. Jis turėtų padengti 464 mln. dolerių (429 mln. eurų) ir palūkanų mokestį tam, kad eksprezidentas galėtų apskųsti civilinės bylos dėl sukčiavimo teismo sprendimą, priimtą prieš jį, jo suaugusius sūnus ir bendrovę. Jei iki pirmadienio jam niekaip nepavyks rasti pinigų, Niujorko generalinė prokurorė Letitia James gali pradėti areštuoti dalį D. Trumpo turto, kad finansuotų jo įsipareigojimus valstybei. Ji jau padėjo pagrindą, pateikdama teismui dokumentus, iš kurių matyti, kad vienas pirmųjų taikinių gali būti D. Trumpo valda ir golfo aikštynas Seven Springs Vestčesterio apygardoje, Niujorke.

Prokurorė pasirengusi priimti sprendimą

„Generalinė prokurorė yra pasirengusi veikti. Ji pasirengusi siekti D. Trumpo pinigų, kad pabandytų įvykdyti teismo sprendimą“, - portalui CNN sakė nekilnojamojo turto advokatas Adamas Leitmanas Bailey, septynis kartus padavęs D. Trumpą į teismą.

Ketvirtadienį socialiniame tinkle pasirodę vis labiau nerimą keliantys D. Trumpo įrašai atskleidė jo neviltį. Jis tvirtina, kad nėra kaltas dėl įstatymo pažeidimo, o yra nesibaigiančio politinio persekiojimo auka.

Net vienos jo teisinės bylos būtų pakakę, kad bet kuris tradicinis kandidatas jau seniai būtų išstumtas iš lenktynių. Tačiau D. Trumpas pirmauja daugelyje nacionalinių ir svyruojančių valstijų apklausų, o tai rodo, kad jo bandymai teisinių prievartos priemonių virtinę paversti persekiojimu veikia daugelį respublikonų rinkėjų. Jo padėtis rinkiminėse lenktynėse taip pat atspindi bauginančias problemas, temdančias Joe Bideno perrinkimo galimybes. Nepopuliarus prezidentas bando įtikinti amerikiečius, kad atsigaunanti ekonomika yra sveikesnė, nei jie suvokia kasdieniame gyvenime, atsižvelgiant į brangias keliones į maisto prekių parduotuves ir aukštas palūkanų normas, dėl kurių būstas ir kiti dideli pirkiniai tėra tolima svajonė.

Nėra pagrindo džiaugtis

Nors D. Trumpo priešai džiaugtųsi, kad L. James išnaikino jo nekilnojamojo turto portfelį, tačiau toks politinio pažeminimo poveikis vis dar nėra aiškus. Kilęs šurmulys gali dar labiau pakurstyti eksprezidento teiginius, kad demokratų prokurorai nesąžiningai jį persekioja dėl to, kas jis yra.

Viena iš artimiausių jo sąjungininkių, Niujorko respublikonė Elise Stefanik, peikia tokią „iš esmės neamerikietišką“ kampaniją prieš D. Trumpą. Tačiau tuo pat metu naujausi su eksprezidentu susiję ginčai gali pradėti priminti nuosaikiems respublikonų ir nepriklausomiems rinkėjams apie kasdienį chaosą, kuris buvo būdingas jo valdymo metams. J. Bideno kampanija jau seniai tvirtina, kad tai neišvengiamai pakeis rinkėjus į prezidento pusę, nors kol kas apklausos rodo nedaug.

D. Trumpo kova dėl lėšų po to, kai kelios draudimo bendrovės atsisakė pasirašyti obligacijas, yra žeminantis smūgis buvusiam prezidentui, kurio, kaip meistriško nekilnojamojo turto magnato, įvaizdis yra pagrindinis jo viešojo prekės ženklo elementas.

Karštligiškos pinigų paieškos kelia skaudžių klausimų apie D. Trumpo likvidaus turto mastą, kuriuo jis ilgai didžiavosi. Be to, tai nepagarbus likimas žmogui, kuris po 10 mėnesių gali užimti Baltuosius rūmus, ir kelia nerimą dėl interesų konflikto, jei jis kreipsis į privačius rėmėjus arba užsienio šaltinius, kad rastų pinigų 11 valandą.

Šią savaitę CNN žurnalistė Kaitlan Collins pranešė, kad skubėjimas finansuoti obligacijas sukėlė paniką buvusio prezidento artimiausioje aplinkoje. Tačiau, kad ir kokia rimta būtų, drama dėl obligacijų apmokėjimo yra tik vienas iš daugybės pavojų, su kuriais susiduria D. Trumpas.

Skandalas tarp prokurorų

Ketvirtadienį portalui CNN pranešė, kad Džordžijos valstijos Fultono apygardos apylinkės prokurorė Fani Willis planuoja atkakliai siekti, kad byla būtų išnagrinėta iki lapkričio rinkimų, taip siekdama sužlugdyti D. Trumpo vilkinimo taktiką. Ji tai darys nepaisant to, kad vos išvengė nušalinimo nuo reketavimo bylos po intymių santykių su kolega prokuroru.

Atsižvelgiant į reketavimo bylos sudėtingumą, nes joje kaltinamieji yra buvę D. Trumpo bendrininkai, bet koks toks terminas atrodo labai optimistiškas.

„Tikrai manau, kad tai daugiausia yra tik prokuroro postringavimai“, – sakė buvęs JAV prokuroras Michaelas Moore'as.

Nors F. Willis nori, kad teismo posėdžio data būtų paskirta greitai, ji vis dar nėra visiškai užtikrinta. Teisėjas, kuris leido jai tęsti bylą, nors ir priekaištavo dėl jos elgesio, suteikė kaltinamiesiems teisę apskųsti jo sprendimą.

Teisinės Trumpo pelkės

D. Trumpo teisinėje pelkėje, kurią sudaro daugybė miestų, teisėjas Arthuras Engoronas, prižiūrėjęs Niujorko civilinę sukčiavimo bylą, kurią D. Trumpas pralaimėjo, nustatė naujus apribojimus „Trump Organization“. Tai jis padarė išplėsdamas stebėtojo, vykdančio teismo paskirtą priežiūrą, veiklos sritį. Šis žingsnis reiškia, kad įmonė, pavyzdžiui, negalės pervesti didelių pinigų sumų ar imtis svarbių verslo žingsnių be priežiūros – tai yra nukrypimas įmonei, kuri visada žaidė pagal savo taisykles.

Taip pat Niujorke Manhatano apygardos prokuratūra paragino teisėją neatidėlioti teismo proceso dėl D. Trumpo 2016 m. rinkimų kampanijos metu sumokėtų pinigų už tylą suaugusiųjų filmų aktorei Stormy Daniels. Teismo procesas turėjo prasidėti pirmadienį, bet buvo atidėtas pasirodžius naujiems dokumentams, o dabar buvęs prezidentas prašo atidėti bylos nagrinėjimą 90 dienų. Teisėjas Juanas Merchanas atidėjo bylos nagrinėjimą bent iki balandžio 15 d., o pirmadienį turi įvykti posėdis dėl informacijos atskleidimo klausimų, kuriame taip pat gali būti nustatyta konkreti teismo posėdžio data.

Kaip atgauti pinigus?

Kovo 6 d. į šiaurę nuo Manhatano esančioje Vestčesterio apygardoje valstijos teisininkai pateikė teismo sprendimus praėjus savaitei po to, kai A. Engoronas priėmė sprendimą dėl civilinio sukčiavimo, kuriame nustatyta, kad Trumpas, jo suaugę sūnūs ir „Trump Organization“ įvykdė didelio masto sukčiavimą, daugiausia pervertindami nekilnojamąjį turtą, kad užsitikrintų palankias bankų paskolas ir geresnius draudimo bendrovių tarifus.

Šią savaitę buvusio prezidento advokatai atskleidė, kad jam nepavyko rasti draudimo bendrovės, kuri pasirašytų obligaciją, garantuojančią valstybės finansinį interesą šioje byloje, kol vyks apeliacinis procesas. D. Trumpas jau pateikė beveik 100 mln. dolerių užstatą kitoje byloje, pralaimėjęs ieškinį dėl šmeižto rašytojai E. Jean Carroll, kurį taip pat ketina apskųsti.

D. Trumpo advokatai įspėjo, kad bet koks bandymas parduoti nekilnojamąjį turtą, kad įvykdytų teismo sprendimą, padarytų jam nuolatinę finansinę žalą, nes pirkėjai reikalautų „skubaus išpardavimo“ kainų.

Problematiškumas sprendime

Yra ir dar viena priežastis, kodėl L. James bandymas areštuoti jo turtą eksprezidentui gali būti problematiškas – ir yra kur kas sudėtingesnis pasiūlymas generaliniam prokurorui, nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.

Kai kurie D. Trumpo pastatai ir nekilnojamasis turtas neabejotinai finansuojami finansiniais susitarimais, kuriuos bus sunku išnarplioti. Pardavus turtą, gautos lėšos pirmiausia būtų skirtos kreditoriams padengti, o tai reiškia, kad gali tekti parduoti nemažą dalį Trumpo imperijos, kad būtų pasiekta beveik pusės milijardo dolerių suma, kurią reikia sumokėti valstybei.

Viena iš galimybių, kurią D. Trumpui gali tekti apsvarstyti, yra bankrotas. Tai yra kelias, kuriuo jis jau ne kartą naudojosi per savo ryškią ir margą verslo karjerą ir kuris gali leisti jam organizuotai atsikratyti turto. Tačiau K. Collins šią savaitę pranešė, kad jis privačiai išreiškė nepritarimą šiam keliui, ir kol kas tai išlieka mažiausiai tikėtina išeitis.

Galiausiai, stigma, kurią gali sukelti toks procesas taip arti visuotinių rinkimų, eksprezidentui gali būti per didelė. Be to, tai dar labiau sustiprintų susirūpinimą, kad buvęs prezidentas nėra tinkamas grįžti į Ovalinį kabinetą.