Nenusileis nei Putinas, nei Zelenskis: derybos neprives prie karo pabaigos?

Apie tai rašo „Foreign Policy“, cituoja UNIAN.

2014-ųjų klaidos

Leidinys priminė, kad 2014 metais Ukrainos sąjungininkai tikėjosi, kad karo su Rusija pavyks išvengti. Liūdnai pagarsėję Minsko susitarimai paskatino Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną 2022 metais įsiveržti į Ukrainą.

„Foreign Policy“ rašo, kad šiandienos diplomatija turės priimti realybę. Rusija išlieka politiškai stabili ir kariniu požiūriu atspari, nepaisant ekonominių sunkumų ir karinio nuovargio ženklų.

Šiuo atžvilgiu JAV prezidentas Donaldas Trumpas, pažadėjęs kuo greičiau baigti karą Ukrainoje, susiduria su daugybe problemų. Vienas iš jų – Kyjivas nebūtinai vykdys jo nurodymus, nes Ukraina turi savo ginkluotąsias pajėgas, savo gynybos pramonę ir Europos šalių pagalbą.

Tačiau pagrindinė sėkmingų derybų kliūtis yra pati Rusija, mano „Foreign Policy“. Faktas yra tas, kad V. Putinui pavyko tęsti karą ilgiau, nei daugelis tikėjosi. Tai, kad Rusija sugebėjo išsilaikyti tokiomis aplinkybėmis, įtikino jį, kad įsiveržti į Ukrainą buvo prasminga.

Abi silpnesnės, bet nusileisti nenorės

JAV vadovaujamos derybos siekiant užbaigti karą Ukrainoje yra gera idėja, rašoma leidinyje. Visgi amerikiečių derybininkai turėtų atsižvelgti į tai, kad V. Putino sprendimas 2022 metais įsiveržti į Ukrainą vis dėlto susilpnino Rusiją. Tai pripažįsta ir Rusijos elitas.

Be to, V. Putinui nepavyks užkariauti Ukrainos, įsitikinęs leidinys. Ukraina vis dar kontroliuoja apie 80 proc. savo teritorijos, nepaisant to, kad Rusija ir toliau juda į priekį ir užima naujas žemes.

Ukrainą susilpnino karas, tačiau ji neturi jokios priežasties ar noro pasiduoti, pabrėžė „Foreign Policy“. Ukrainos politinės ir socialinės struktūros sugebėjo atlaikyti neįtikėtiną spaudimą.

Visgi tol, kol V. Putinas valdys Rusiją, Ukrainos suverenitetui iškils grėsmė. Jokios derybos neprivers V. Putino atsisakyti savo tikslų, rašo leidinys.

Užuot visiškai užbaigus karą, derybose turėtų būti siekiama kuklesnio tikslo – sumažinti kovų intensyvumą. Kad tai pasiektų, JAV turi daryti spaudimą Rusijai, pažymi „Foreign Policy“.